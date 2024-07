Hàng loạt doanh nghiệp bị Cục thuế tỉnh Nghệ An cưỡng chế thuế

Ngày 19/7/2024 Cục thuế tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định 2975/QĐ-CT về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với Công ty TNHH thiết bị y tế - dược Trường Thịnh Phát, địa chỉ tại số 36 đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Vinh.

Công ty TNHH thiết bị y tế - dược Trường Thịnh Phát bị cưỡng chế thuế hơn 8 tỷ đồng. (Ảnh: Công ty Trường Thịnh Phát)

Số tiền mà Công ty TNHH thiết bị y tế - dược Trường Thịnh Phát bị cưỡng chế là hơn 8 tỷ đồng. Trường hợp số tiền trên các tài khoản của công ty nhỏ hơn số tiền bị cưỡng chế thì ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của doanh nghiệp.

Ngoài ra, Cục thuế tỉnh Nghệ An còn ban hành nhiều quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng đối với các công ty như: Công ty đầu tư phát triển Vinh Hưng (2,7 tỷ đồng); Công ty cổ phần xây dựng phát triển nhà 68 Nghệ An (1,5 tỷ đồng); Công ty cổ phần xây dựng và khoáng sản Thịnh Phát (615 triệu đồng); Công ty cổ phần xây lắp Tuấn Miền Trung; Công ty TNHH tư vấn môi giới bất động sản Tâm An; Công ty cổ phần đầu tư phát triển nông nghiệp Việt; Công ty cổ phần điện nhẹ Viễn Thông…

Các doanh nghiệp trên đều thuộc diện nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp và và khoản thu khác, đã quá hạn nhưng không nộp nên cơ quan thuế phải tiến hành cưỡng chế.

Tác giả: Quốc Huy

Nguồn tin: congthuong.vn