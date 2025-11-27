Thuế Nghệ An quyết liệt điều động công chức về cơ sở để nâng tầm hiệu quả quản lý. Ảnh: Quang An

Thuế tỉnh Nghệ An sắp xếp chuẩn hóa đội ngũ công chức

Chiều 26/11, Thuế tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao Quyết định điều động công chức năm 2025 với sự tham dự của ông Nguyễn Bằng Thắng – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An; lãnh đạo các phòng chuyên môn và đại diện thuế cơ sở. Đây là hoạt động cụ thể hóa một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế Nghệ An trong giai đoạn mới: Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa và hội nhập.

Việc điều động lần này được triển khai trên cơ sở Nghị quyết số 48-NQ/ĐU của Đảng ủy Thuế tỉnh Nghệ An ban hành ngày 8/10/2025, xác định mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức thuế có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn tốt, tác phong chuyên nghiệp và tinh thần phục vụ cao. Đây cũng là bước chuẩn bị cho chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý kế cận, bảo đảm sự ổn định và tính kế thừa trong toàn ngành.

Cùng với đó, ngành Thuế Nghệ An nhấn mạnh yêu cầu công khai, minh bạch và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong công tác tổ chức cán bộ. Việc điều động, chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện gắn với đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho công chức rèn luyện trong nhiều môi trường, từ đó nâng cao bản lĩnh, kỹ năng thực tiễn và khả năng thích ứng trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ quản lý thuế.

Ngày 31/10/2025, Thuế tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1789/QĐ-NAN phê duyệt kế hoạch điều động, chuyển đổi vị trí công tác năm 2025. Theo đó, 38 công chức không giữ chức vụ lãnh đạo được điều động đến các đơn vị thuế cơ sở nhằm tiếp tục đào tạo, phát huy năng lực và đóng góp trực tiếp vào kết quả hoạt động của thuế địa phương.

Tạo môi trường rèn luyện thực tiễn, nâng cao chất lượng phục vụ

Tại buổi lễ, lãnh đạo Thuế tỉnh Nghệ An và đại diện thuế cơ sở đã trao quyết định điều động cho 38 công chức. Đây là lực lượng được kỳ vọng sẽ tăng cường sức mạnh chuyên môn cho cơ sở, nơi trực tiếp tiếp xúc người nộp thuế và là tuyến đầu trong thực thi chính sách thuế.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Bằng Thắng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An chúc mừng các công chức được điều động và nhấn mạnh đây là cơ hội để rèn luyện, thử thách và trưởng thành. Ông đề nghị các đơn vị thuế cơ sở tạo điều kiện thuận lợi để các công chức nhanh chóng hòa nhập, đồng thời phân công nhiệm vụ phù hợp với sở trường, năng lực của từng người. Các phòng thuộc Thuế tỉnh cần thường xuyên theo dõi, hỗ trợ để đội ngũ công chức mới yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Bằng Thắng cũng kỳ vọng 38 công chức sẽ giữ vững tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, tinh thần cầu thị và phẩm chất của người cán bộ ngành Thuế; tiếp tục rèn luyện và cống hiến, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chung của hệ thống thuế tỉnh Nghệ An.

Đại diện các công chức được điều động và lãnh đạo thuế cơ sở khẳng định quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xem đây là dịp để trải nghiệm thực tiễn sâu hơn, chủ động tiếp cận các mô hình quản lý mới và đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành.

Việc điều động, chuyển đổi vị trí công tác năm 2025 không chỉ là bước triển khai các chủ trương lớn của ngành Thuế Nghệ An mà còn thể hiện tinh thần đổi mới mạnh mẽ trong công tác cán bộ, hướng đến xây dựng đội ngũ công chức thuế chuyên nghiệp, liêm chính và hiện đại – đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: thanhtra.com.vn