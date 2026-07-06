Hàng chục học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm, chưa rõ nguyên nhân

Vụ nghi bị ngộ độc thực phẩm phát sinh từ trưa 03/7. Gần 40 học sinh từ khối 1 đến khối 12 của Trường Hoàng Việt xuất hiện các triệu chứng khó chịu, nôn ói, đau bụng... và phải đến các cơ sở y tế ở phường Tân An để thăm khám, điều trị. Trong đó, có 18 trường hợp điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Hiện một số cháu đã thuyên giảm và được cho về, nhiều trường hợp vẫn đang tiếp tục điều trị, theo dõi tại Khoa Nhi của bệnh viện.

Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt là cơ sở giáo dục tư thục có quy mô lớn nhất tỉnh Đắk Lắk.

Theo cháu Nguyễn Trọng A., học sinh lớp 2, vào ngày 2/7 cháu đi dã ngoại cùng cả lớp. Đến ngày 3/7, cháu ăn trưa và bữa ăn giữa buổi tại trường rồi về nhà. Khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, cháu bắt đầu đau bụng và được phụ huynh đưa tới cấp cứu. Hiện cháu vẫn còn triệu chứng đau bụng, thỉnh thoảng buồn nôn và khá mệt mỏi.

Một cháu học sinh lớp 1 Trường Hoàng Việt đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám hiệu Trường Hoàng Việt đã báo cáo vụ việc lên Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan chuyên môn. Một lãnh đạo Phòng An toàn thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tiếp nhận báo cáo của nhà trường và đang phối hợp với các cơ sở y tế theo dõi sát tình trạng sức khỏe của các học sinh bị ngộ độc; phối hợp với lực lượng chức năng lấy mẫu thực phẩm gửi đi giám định. Khi có kết quả cụ thể, Phòng sẽ thông tin chính thức tới phụ huynh, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan báo chí.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV