Thực hư chuyện 'giải tán' đội U9 Sông Lam Nghệ An

Cầu thủ U9 Sông Lam Nghệ An (áo xanh) trong trận chung kết với U9 Gia Bảo Hải Dương tại Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2024

Ngày 27-8, thông tin từ lãnh đạo Công ty cổ phần thể thao Sông Lam Nghệ An - đơn vị trực tiếp quản lý về chuyên môn, đào tạo của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An - cho biết một số thông tin trên mạng xã hội về đội U9 Sông Lam Nghệ An giải tán vì thiếu kinh phí là hoàn toàn sai sự thật.

Việc một số cầu thủ trẻ 9 tuổi của Sông Lam Nghệ An về với gia đình hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An và gia đình.

Thứ nhất, Giải U9 toàn quốc là giải đấu thử nghiệm, chưa thuộc hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Hiện nay Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi thư mời các đội bóng chuyên nghiệp lẫn các trung tâm cộng đồng tham gia, chứ chưa phải một giải đấu chính thức và mang tính bắt buộc theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Bóng đá châu Á.

Hằng năm, công tác đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An được thực hiện từ nguồn ngân sách của UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn Tân Long chỉ hỗ trợ.

Trong kế hoạch ngân sách năm 2024 tỉnh Nghệ An cấp ngân sách cho 200 vận động viên trẻ Sông Lam Nghệ An.

Đến nay Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An chưa đủ 200 vận động viên, vẫn còn thiếu một số chỉ tiêu.

Vì vậy ngày 28-8, sau khi chia tay một số cầu thủ U9, trung tâm sẽ ưu tiên ký hợp đồng với 25 vận động viên sinh năm 2014 (10 tuổi) để chuẩn bị cho giải U11 năm 2025.

Các cầu thủ U9 chia tay Sông Lam Nghệ An sau giải đấu vừa qua vẫn thuộc hệ thống 25 lớp năng khiếu nghiệp dư cơ sở của Sông Lam Nghệ An và tiếp tục được theo dõi, dưới sự đào tạo của các huấn luyện viên năng khiếu cơ sở của Nghệ An.

Các em được trở về nhà để học văn hóa và tiếp tục tập luyện, đảm bảo việc phát triển toàn diện khi tuổi còn quá nhỏ. Đây cũng là nguyện vọng của gia đình và các phụ huynh.

"Việc chia tay một số cầu thủ U9 về với địa phương không phải do thiếu kinh phí, mà đây là kế hoạch của trung tâm đào tạo trẻ, giúp đảm bảo duy trì tốt hệ thống năng khiếu ở cơ sở. Bởi Giải U9 toàn quốc chỉ có một lần trong năm, không có vòng loại và cũng mới chỉ là giải đấu thử nghiệm", lãnh đạo Công ty cổ phần thể thao Sông Lam Nghệ An nói.

Chiều 25-8, U9 Sông Lam Nghệ An để thua U9 Gia Bảo Hải Dương với tỉ số 0-2 trong trận chung kết Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2024 diễn ra tại nhà thi đấu Gia Lai, tỉnh Gia Lai. Sau đó trên mạng xã hội chia sẻ thông tin về đội U9 Sông Lam Nghệ An phải giải tán vì thiếu kinh phí.

Tác giả: DOÃN HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ