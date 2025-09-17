Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra các khoản thu đầu năm học

Ngành giáo dục có nhiều cố gắng, nỗ lực và đạt được những kết quả quan trọng. Ảnh: Khương Nguyễn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có Chỉ thị yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2025-2026.

Ghi nhận ngành giáo dục có nhiều cố gắng, nỗ lực trong triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào thành tựu chung của đất nước, song thủ tướng đánh giá lĩnh vực giáo dục và đào tạo vẫn còn những hạn chế, bất cập cần tập trung khắc phục kịp thời.

Tại chỉ thị, thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các cơ sở giáo dục việc thực hiện về quản lý thu, chi tài chính, công khai các khoản thu đầu năm học bảo đảm đúng quy định

Các địa phương cũng cần phối hợp với ngành y tế và cơ quan chức năng để chủ động phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống bạo lực học đường, bảo đảm an ninh, an toàn trường học; quản lý dạy thêm, học thêm đúng quy định.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương thực hiện tuyển dụng, bố trí, điều động đội ngũ nhà giáo, nhân viên trường học bảo đảm đủ định mức số lượng theo quy định.

Bộ, ngành và địa phương cần có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày; không để việc sắp xếp tổ chức bộ máy làm phát sinh tình trạng thiếu giáo viên, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

Bộ cũng cần hướng dẫn địa phương thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo theo quy định của Luật Nhà giáo; rà soát, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức cấp sở, cấp xã và cơ sở giáo dục...

Thủ tướng yêu cầu tổ chức triển khai chủ trương miễn học phí, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh, bảo đảm mọi đối tượng thụ hưởng đều được tiếp cận kịp thời.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng và phát triển hệ thống trường phổ thông nội trú cho 248 xã biên giới, trước mắt tập trung đầu tư xây mới hoặc cải tạo 100 trường, khởi công trong tháng 10.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý cần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. Triển khai thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; bảo đảm an toàn cho trẻ em.

Cần nâng cao năng lực ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Ngoài ra, tiếp tục đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, bảo đảm đánh giá trung thực kết quả học tập và giảng dạy.

Thực hiện các giải pháp ngăn ngừa, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực từ cơ chế thị trường, truyền thông, mạng xã hội. Ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt bạo lực học đường, ma túy học đường.

Với bậc đại học, thủ tướng yêu cầu triển khai sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học; sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp không đạt chuẩn.

Tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học, nghiên cứu chuyển một số trường đại học về địa phương quản lý để nâng cao hiệu quả quản lý và đáp ứng tốt hơn yêu cầu đào tạo nhân lực của địa phương.

Tác giả: Ngọc Bích

Nguồn tin: znews.vn