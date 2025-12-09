Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Chiến dịch Quang Trung" phải thắng giòn giã

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thiên tai, mưa lũ ở miền Trung vừa qua đã gây thiệt hại lớn. Qua khảo sát thực tế, cần phải thực hiện thần tốc, nhanh, bứt phá để nhanh chóng xây dựng lại nhà cửa cho nhân dân. Người đứng đầu Chính phủ bày tỏ, những mất mát về người thì không bao giờ lấy lại được, nhưng phải có biện pháp ngay để sửa chữa nhà cửa vì "an cư mới lạc nghiệp".

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến "Chiến dịch Quang Trung"

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" xây dựng, sửa chữa nhà cho nhân dân sau bão, lũ, theo đó, về nhà ở sập, đổ phải xây dựng mới là 1.635 nhà (trong đó: Quảng Trị: 1, Huế: 5, Đà Nẵng: 146, Quảng Ngãi: 58, Gia Lai: 674, Đắk Lắk: 639, Khánh Hòa: 89, Lâm Đồng: 23). Đến nay, 971 nhà đã được khởi công xây dựng, trong đó, Huế: 5, Đà Nẵng: 16, Quảng Ngãi: 41, Gia Lai: 674, Đắk Lắk: 176, Khánh Hòa: 47 và Lâm Đồng: 12 (chiếm 59,4%). 479 nhà đã được xây dựng hoàn thành, trong đó, Quảng Ngãi: 29 và Gia Lai: 450.

492 nhà đã khởi công, chưa hoàn thành, trong đó, Huế: 5, Đà Nẵng: 16, Quảng Ngãi: 12, Gia Lai: 224, Đắk Lắk: 176, Khánh Hòa: 47 và Lâm Đồng: 12.

664 nhà chưa khởi công xây dựng, trong đó, Quảng Trị: 1, Đà Nẵng: 130, Quảng Ngãi: 17, Đắk Lắk: 463, Khánh Hòa: 42 và Lâm Đồng: 11 (chiếm 40,6%).

Về nhà ở hư hỏng phải sửa chữa là 39.461 nhà. Đến nay, 34.627 nhà đã sửa chữa xong; 3.943 nhà đang tiến hành sửa chữa; 891 nhà chưa sửa chữa.

Về kinh phí, 7 tỉnh, thành phố Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng không đề xuất hỗ trợ, đã đảm bảo đủ kinh phí thực hiện từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương, kinh phí hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kinh phí hợp pháp khác.

Về mức chi hỗ trợ nhà bị sập, đổ của các địa phương, tỉnh Quảng Trị hỗ trợ 120 triệu đồng/nhà; thành phố Huế hỗ trợ 100 triệu đồng/nhà; các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà và huy động các lực lượng, nguồn lực khác hỗ trợ người dân xây dựng nhà; tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà từ ngân sách và cùng với các nguồn kinh phí khác để đảm bảo hỗ trợ 170 triệu đồng/nhà; tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 120 triệu đồng/nhà. Hà Tĩnh báo cáo không thiệt hại về nhà ở do bão, mưa lũ trong thời gian phát động "Chiến dịch Quang Trung".

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại hội nghị

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã chỉ đạo hết sức quyết liệt xây dựng 89 căn nhà bị sập, đổ. Đến chiều 8/12, đồng loạt 50% căn nhà đã xong phần móng; với 298 căn cần sửa chữa cũng đang đồng loạt sửa chữa và cam kết hoàn thành trước 31/12/2025.

Tại Đắk Lắk, lãnh đạo tỉnh cho biết đã huy động từ các nhà tài trợ hơn 200 tỷ xây mới nhà ở cho người dân bị thiên tai. Ngoài ra tỉnh cũng phát động chương trình "Nhà cho đồng bào vùng lũ", trong đó, xây dựng 333 căn nhà ở sinh hoạt cộng đồng và tránh lũ với tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, trường học đã cơ bản khắc phục xong; đối với những trường hợp nặng thì phải tính toán lâu dài.

Thủ tướng cho rằng, tên của "Chiến dịch Quang Trung" được lấy cảm hứng từ chiến dịch của Vua Quang Trung ngày xưa hành quân thần tốc, táo bạo đánh giặc... Ngày nay, việc thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" không có tiếng súng, để dựng lại nhà cửa cho nhân dân, nhưng phải chiến thắng giòn giã, để nhân dân được hưởng thành quả của chiến dịch này là có nhà ở. Tuy nhiên, quá trình làm phải có kiểm điểm, đánh giá, đôn đốc, kiểm tra và bổ sung những vấn đề phát sinh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, "Chiến dịch Quang Trung" phải thắng giòn giã

Kết luận cuộc họp, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các địa phương tích cực khắc phục hậu quả, đặc biệt là tập trung ổn định đời sống nhân dân, khôi phục nhà cửa; nêu rõ cần tiếp tục triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cửa cho nhân dân.

Thủ tướng cho rằng, đây là chiến dịch không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng, chiến thắng giòn giã để làm nức lòng nhân dân, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhân dân, nhất là những gia đình bị mất nhà cửa, nhà bị hư hỏng nặng sau mưa lũ lịch sử vừa qua ở miền Trung. Thủ tướng yêu cầu, phải làm với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tình cảm từ trái tim đối với người dân.

Các địa phương tiếp tục chỉ đạo, rà soát lại, triển khai tích cực, nếu vướng mắc gì, khó khăn phải báo cáo ngay. Các lực lượng quân đội, công an, thanh niên vào cuộc tích cực với tinh thần "ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của" và Nhà nước sẽ nỗ lực bảo đảm nguồn lực.

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến bàn các giải pháp để triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua

Thủ tướng khẳng định, mục tiêu của "Chiến dịch Quang Trung" không thay đổi. Đó là đến ngày 31/12/2025, phải hoàn thành việc sửa chữa nhà ở bị hư hỏng; đến ngày 31/1/2026 phải hoàn thành việc xây mới nhà cho các hộ dân bị sập, hư hỏng hoàn toàn. Thủ tướng yêu cầu nếu địa phương thiếu nguồn lực thì phải báo cáo ngay; các tỉnh, thành phố phải vào cuộc tích cực, theo dõi từng địa bàn, nắm chắc tình hình, tiến độ triển khai chiến dịch. Riêng tỉnh Quảng Trị, yêu cầu trước 17h ngày 9/12 phải báo cáo lại việc 12 hộ gia đình của tỉnh vẫn phải đi ở tạm.

Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương các vấn đề liên quan đất đai; Bộ Xây dựng tiếp tục quan tâm hỗ trợ về thiết kế; Bộ Tài chính chuẩn bị, bố trí nguồn lực tài chính; các tập đoàn quan tâm khôi phục điện nước, viễn thông.

Các cơ quan thông tấn báo chí Đài TNVN (VOV), Đài THVN (VTV) và TTXVN tích cực đưa tin hàng ngày về kết quả thực hiện "Chiến dịch Quang Trung"; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần vào cuộc tích cực hơn nữa hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Thanh tra Chính phủ cần thanh tra đột xuất việc sử dụng các nguồn lực cho chiến dịch.

