Thủ tướng yêu cầu báo cáo giải pháp để thu hút nguồn ngoại tệ và vàng miếng trong dân

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện báo cáo về việc nghiên cứu các giải pháp huy động ngoại tệ và vàng miếng để thu hút nguồn ngoại tệ và vàng miếng trong dân theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 74 ngày 8-1-2026.

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 12 ngày 8-2 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa năm 2026.

Thủ tướng vừa có chỉ đạo về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa năm 2026. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng cũng giao NHNN điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; theo dõi sát diễn biến lạm phát, tỉ giá, lãi suất, thanh khoản… để điều hành các công cụ chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, mềm mại, không "gây sốc", "giật cục", có lộ trình, phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô, quy mô nền kinh tế và mục tiêu chính sách tiền tệ.

Đồng thời, điều hành tăng trưởng tín dụng ở mức phù hợp, công bố, công khai, minh bạch và tùy diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường để có điều chỉnh phù hợp, kịp thời.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát rủi ro; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng; kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, có giải pháp tín dụng ngay, phù hợp, hiệu quả hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và các ngành, lĩnh vực cho nhà ở an sinh xã hội.

NHNN cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo Thường trực Chính phủ về việc nghiên cứu, đánh giá, xem xét đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, không để chậm trễ hơn nữa.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu NHNN chủ động, kịp thời cung cấp các thông tin chính thức, công khai, minh bạch về chủ trương, chính sách quản lý, điều hành thị trường tài chính, tiền tệ, ngoại hối và vàng; dựa trên nền tảng đã đạt được là kinh tế vĩ mô ổn định.

Tại công điện, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ ngành điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm.

Thực hiện hiệu quả các giải pháp huy động nguồn lực đầu tư trong nước và ngoài nước; tận dụng dư địa về nợ công, bội chi trong giới hạn an toàn để huy động nguồn lực, phát hành trái phiếu Chính phủ đầu tư cho công trình trọng điểm.

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường xúc tiến, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao; phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, bền vững thị trường vốn. Trong đó, đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào hoạt động chính thức trong tháng 2-2026 tại TPHCM, TP Đà Nẵng.

Theo Thủ tướng, cần khẩn trương triển khai hiệu quả Nghị quyết về việc thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, Đề án Thành lập và phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Trong thời gian, Bộ Tài chính cần rà soát, đánh giá để có giải pháp hỗ trợ khả thi, hiệu quả, sát thực tiễn, trong đó tập trung nghiên cứu các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tài chính, tín dụng.

Thủ tướng yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tập trung triển khai thực hiện hiệu quả, quyết liệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu hiệu quả, linh hoạt; phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, chú trọng các hoạt động phát triển, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng; phấn đấu tăng trưởng sản lượng hoặc doanh thu năm 2026 từ 10% trở lên góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả nước năm 2026.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Người lao động