Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để cháy rừng xảy ra trên diện rộng

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Công điện, Công văn của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) và Công văn, Chỉ thị của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp PCCCR trên địa bàn tỉnh.

Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác PCCCR trên địa bàn

Cụ thể, các địa phương phải bám sát tình hình, thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý, tăng cường kiểm tra, giám sát và triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác PCCCR theo phương châm “bốn tại chỗ” với tinh thần chủ động, kịp thời, quyết liệt nhất, phù hợp với thực tế, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của địa phương. UBND các xã, phường nào không thực hiện nghiêm túc, để cháy rừng xảy ra trên diện rộng, gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý thì Chủ tịch UBND xã, phường đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan chức năng.

Đồng thời, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ theo quy định; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy và xử lý thực bì; nghiêm cấm tuyệt đối việc xử lý thực bì trong những ngày nắng nóng cao điểm, thông tin dự báo, cảnh báo cháy rừng từ Cấp IV (Cấp nguy hiểm) trở lên. Rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó với từng loại cháy rừng có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ, kịp thời phát hiện điểm cháy rừng để huy động các lực lượng tham gia chữa cháy và dập tắt kịp thời, không để xảy ra cháy lớn; có phương án sẵn sàng, chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước.

Bên cạnh đó, cần chủ động và khẩn trương rà soát kế hoạch, phương án PCCCR tại địa phương, bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí, rà soát mua sắm bổ sung kịp thời dụng cụ PCCCR; quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị, dụng cụ PCCCR đã được UBND tỉnh cấp bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

Song song với đó, cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCCR. Kịp thời điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm và trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng, đồng thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tổ chức làm tốt công tác PCCCR và tích cực tham gia chữa cháy rừng.

Thường xuyên theo dõi thông tin về cảnh báo cháy rừng để phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại các khu rừng trọng điểm trong thời gian nắng nóng cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ Cấp III (Cấp cao) trở lên; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động các lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, đồng thời báo cáo ngay khi có cháy rừng về Văn phòng Thường trực PCCCR tỉnh để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng. Chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân, thủ phạm gây ra cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các Sở, ban, ngành và lực lượng vũ trang sẵn sàng ứng trực hiệp đồng

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo duy trì, dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng để thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh liên lạc chỉ đạo, điều hành trên phạm vi toàn tỉnh, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong PCCCR.

Bên cạnh việc tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác PCCCR tại các địa phương, nhất là các khu vực trọng điểm về cháy rừng, Giám đốc Sở cần kịp thời xử lý các kiến nghị của địa phương theo thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền những nội dung vượt thẩm quyền. Đồng thời phối hợp với Sở Tài chính và các địa phương rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ kinh phí bảo vệ, PCCCR trên địa bàn tỉnh.

Khi có cháy rừng xảy ra, chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm phối hợp chính quyền địa phương cấp xã huy động lực lượng, phương tiện, dụng cụ, đồng thời hướng dẫn các lực lượng, nhân dân tham gia chữa cháy rừng. Cùng với đó, chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng khẩn trương điều tra, xác định rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy và xử lý nghiêm người có hành vi vi phạm, tham mưu, xem xét trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để cháy rừng xảy ra trên diện rộng, gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với cơ quan Kiểm lâm kiểm tra, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCCR chuyên ngành cho lực lượng kiểm lâm, chủ rừng và chính quyền địa phương; phối hợp huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật tham gia chữa cháy rừng khi có yêu cầu. Đồng thời, chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ và Công an cấp xã tổ chức điều tra, xác minh, giải quyết vụ cháy rừng do lực lượng Kiểm lâm chuyển giao, để kịp thời xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật nhằm giáo dục, phòng ngừa và răn đe chung.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường tham mưu cho UBND cấp xã tổ chức hiệp đồng lực lượng, phương tiện với các đơn vị quân sự đóng quân trên địa bàn, sẵn sàng tham gia PCCCR; báo cáo đề nghị Quân khu 4 tăng cường lực lượng, phương tiện khi mức độ cháy rừng vượt quá khả năng khống chế của lực lượng tại chỗ.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn Biên phòng trực thuộc đóng quân trên địa bàn chuẩn bị lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, hậu cần, sẵn sàng phối hợp tham gia ứng cứu chữa cháy rừng khi có yêu cầu đề xuất của chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ rừng có trách nhiệm tiếp tục thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ rừng trong công tác PCCCR trên lâm phần đã được nhà nước giao quản lý; đồng thời, chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra cháy rừng trong phạm vi địa bàn quản lý mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Từ đầu năm đến ngày 28/6/2026, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 16 vụ cháy rừng, gây thiệt hại hơn 17 ha rừng, đặc biệt là vụ cháy nghiêm trọng tại xã Thiên Nhẫn và xã Vạn An. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời gian tới địa bàn tỉnh tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Do nắng nóng kéo dài, độ ẩm thấp kết hợp với hiệu ứng gió phơn Tây Nam, dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao, gây thiệt hại về rừng, ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe, tài sản, tính mạng và đời sống của Nhân dân.

Tác giả: Kim Oanh (T/h)

Nguồn tin: nghean.gov.vn