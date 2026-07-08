Nghệ An tạm dừng mua ô tô cho nhiều xã, phường

Ngày 8/7, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An vừa ký văn bản về việc tạm dừng thực hiện các thủ tục, quy trình mua ô tô cho Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường liên quan.

UBND tỉnh Nghệ An quyết định tạm dừng thực hiện các thủ tục, quy trình mua ô tô cho Đảng ủy, HĐND, UBND tại nhiều xã, phường trên địa bàn.

Trước đó, trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Sở Tài chính, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 1873/QĐ-UBND ngày 8/5/2026 về việc phân bổ và giao bổ sung dự toán chi ngân sách hỗ trợ kinh phí mua ô tô cho các cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 8/5/2026 và Quyết định số 1986/QĐ-UBND ngày 14/5/2026 về việc mua ô tô cho các cơ quan, đơn vị.

Để bảo đảm việc mua ô tô đúng quy định, hiệu quả, không lãng phí, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu trước mắt tạm dừng việc thực hiện các thủ tục, quy trình mua ô tô cho Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường theo các quyết định nêu trên.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các xã, phường liên quan rà soát, đánh giá sự phù hợp theo các quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn hiện nay; tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh kịp thời, đúng quy định.

Các địa phương thuộc diện tạm dừng thực hiện thủ tục mua ô tô gồm các xã, phường: Quỳ Châu, Hoàng Mai, Tân Kỳ, Quỳnh Phú, Quỳnh Lưu, Nghĩa Thọ, Nghĩa Đàn, Hạnh Lâm, Sơn Lâm, Kim Bảng, Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam, Tiền Phong, Thông Thụ, Quế Phong, Trà Lễ, Tất Mai, Châu Khê, Con Cuông, Môn Sơn, Diễn Châu, Hải Lộc, Anh Sơn, Kim Liên, Quỳ Hợp, Trường Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Đô Lương, Tam Thái, Nhôn Mai, Tương Dương, Tam Quang, Bắc Lý, Keng Đu, Nậm Cắn, Na Loi, Mường Típ, Na Ngoi, Mỹ Lý, Hợp Minh và Thành Vinh.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV