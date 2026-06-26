Nghệ An cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ cấp nguy hiểm đến cấp cực kỳ nguy hiểm đối với 122 xã, phường

Cháy rừng trên địa bàn xã Thiên Nhẫn, xã Vạn An từ chiều 21/6, đến sáng 22/6 mới được dập tắt.



Từ ngày 26/6 đến 4/7, khu vực rừng tại địa bàn các xã, phường: Chiêu Lưu, Hữu Kiệm, Mường Típ, Mường Xén, Na Loi, Na Ngoi, Nậm Cắn, Keng Đu, Mỹ Lý, Bắc Lý, Huồi Tụ, Mường Lống, Tương Dương, Nga My, Nhôn Mai, Tam Quang, Tam Thái, Yên Hòa, Yên Na, Hữu Khuông, Lượng Minh;

Con Cuông, Bình Chuẩn, Mậu Thạch, Môn Sơn, Cam Phục, Châu Khê, Anh Sơn, Yên Xuân, Nhân Hòa, Thành Bình Thọ, Anh Sơn Đông, Vĩnh Tường, Tân Kỳ, Tân Phú, Tân An, Nghĩa Đồng, Tiên Đồng, Giai Xuân, Nghĩa Hành, Nghĩa Đàn, Nghĩa Thọ, Nghĩa Lâm, Nghĩa Mai;

Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Nghĩa Lộc, Thái Hòa, Tây Hiếu, Đông Hiếu, Quỳ Hợp, Tam Hợp, Châu Lộc, Châu Hồng, Mường Ham, Mường Chọng, Minh Hợp, Quỳ Châu, Hùng Chân, Châu Tiến, Châu Bình, Quế Phong, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ, Mường Quàng, Vinh Lộc được cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp IV - cấp nguy hiểm.

Cảnh báo cháy rừng cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm dự báo xảy ra trên các khu vực rừng tại địa bàn các xã, phường: Trường Vinh, Cửa Lò, Đô Lương, Bạch Ngọc, Văn Hiến, Bạch Hà, Thuần Trung, Lương Sơn, Xuân Lâm, Đại Đồng, Bích Hào, Hoa Quân, Kim Bảng, Sơn Lâm, Hạnh Lâm, Cát Ngạn, Tam Đồng, Kim Liên, Vạn An, Nam Đàn, Đại Huệ, Thiên Nhẫn;

Yên Trung, Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam, Lam Thành, Phúc Lộc, Trung Lộc, Đông Lộc, Hải Lộc, Văn Kiều, Thần Lĩnh, Tân Châu, An Châu, Minh Châu, Hùng Châu, Yên Thành, Quan Thành, Hợp Minh, Vân Tụ, Vân Du;

Quang Đồng, Giai Lạc, Bình Minh, Đông Thành, Hoàng Mai, Tân Mai, Quỳnh Mai, Quỳnh Lưu, Quỳnh Văn, Quỳnh Anh, Quỳnh Tam, Quỳnh Phú, Quỳnh Sơn, Quỳnh Thắng.

Để chủ động ứng phó, hạn chế, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường; Chi cục Kiểm lâm, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm; các đơn vị chủ rừng là tổ chức trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác quản lý, tăng cường quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy, dùng lửa để xử lý thực bì; xử lý nghiêm các hành vi dùng lửa có nguy cơ gây cháy rừng; tổ chức trực ban, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong thời gian nắng nóng; bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng; đồng thời sẵn sàng phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng...

Tác giả: TRẦN TRUNG HIẾU

Nguồn tin: Báo Nhân Dân