Thủ tướng Thái Lan: Không mở biên giới Campuchia khi còn hành động khiêu khích

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đến thăm tỉnh Si Sa Ket ngày 21-9 - Ảnh: BANGKOK POST/ĐẢNG BHUMJAITHAI

Trong chuyến thăm tỉnh Si Sa Ket, Thủ tướng Anutin đã bày tỏ quan điểm khi được hỏi về việc dân thường Campuchia “tổ chức các cuộc biểu tình bạo lực trên đất Thái Lan nhằm khẳng định yêu sách tại một số khu vực thuộc tỉnh Sa Kaeo”.

“Không có cuộc đàm phán nào khi còn áp lực, vũ khí và lá chắn sống. Biên giới vẫn sẽ đóng, và các biện pháp kiểm soát có thể được thắt chặt”, ông Anutin nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Thái Lan cho biết đã giao toàn quyền cho quân đội Thái Lan trong việc kiểm soát các hoạt động dọc biên giới với Campuchia.

Trong khi đó, chính phủ của ông sẽ phụ trách các hoạt động ngoại giao và quyết định điều kiện đàm phán.

“Quân đội sẽ quyết định các vấn đề quân sự. Họ có thể cắm cờ Thái Lan tại bất kỳ nơi nào trên đất Thái để trấn an người dân, và có thể giành lại từng tấc đất Thái bị Campuchia xâm phạm. Tôi hoàn toàn ủng hộ họ”, ông Anutin nêu rõ.

Báo Bangkok Post cùng ngày 21-9 dẫn lời thiếu tướng Winthai Suvaree - người phát ngôn quân đội Thái Lan - cáo buộc Campuchia đã vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc khi sử dụng thường dân để gây ra các vụ bạo động trên lãnh thổ Thái Lan.

Tuyên bố này cũng ám chỉ đến các cáo buộc của Bangkok về việc Campuchia triển khai lực lượng vũ trang trên lãnh thổ Thái, cũng như rải mìn sát thương bất chấp thỏa thuận ngừng bắn song phương hiện có.

Bên cạnh đó, đại diện quân đội Thái Lan cho hay “các cuộc biểu tình do Campuchia hậu thuẫn đã khiến nhiều quan chức Thái Lan bị thương ngay trên lãnh thổ nước này”.

Về phía Campuchia, Khmer Times ngày 21-9 đưa tin Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia đã phản đối mạnh mẽ việc Thái Lan tuyên bố sẽ áp dụng luật pháp trong nước đối với công dân Campuchia đang sinh sống tại các làng biên giới thuộc tỉnh Banteay Meanchey.

Phía Campuchia khẳng định động thái này vi phạm luật pháp quốc tế và các cam kết của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Những ngày gần đây, Campuchia và Thái Lan liên tục tố bên kia vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và xâm phạm lãnh thổ của đối phương. Mới đây, quân đội Hoàng gia Thái Lan ngày 17-9 cáo buộc Campuchia vi phạm rõ ràng thỏa thuận ngừng bắn song phương, sau khi Bangkok phát hiện một nhóm người Campuchia, đi cùng binh sĩ, có hành động tháo dỡ hàng rào thép gai tại tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan. Ở phía ngược lại, ông Oum Reatrey - Tỉnh trưởng Banteay Meanchey (Campuchia) - thông báo 10 công dân Campuchia, bao gồm nhà sư, binh sĩ và cảnh sát, đã bị thương trong vụ đụng độ với binh lính Thái Lan chiều 17-9. Truyền thông Campuchia đưa tin các cuộc đụng độ xảy ra sau khi binh lính Thái bị cáo buộc "tiếp tục vi phạm chủ quyền Campuchia bằng việc xâm nhập vào làng Prey Chan thuộc xã Baichon, huyện O'Chrov".

Tác giả: Khánh Quỳnh

Nguồn tin: tuoitre.vn