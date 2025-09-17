Thủ tướng Thái Lan trình danh sách Nội các lên Hoàng gia

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 16/9, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã trình danh sách thành viên Nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn.

Danh sách Nội các mới có 36 thành viên, bao gồm các chính trị gia cấp cao, chuyên gia pháp lý và chuyên gia các ngành khác.

Thủ tướng Anutin kiêm nhiệm Bộ trưởng Nội vụ; 7 Phó Thủ tướng bao gồm ông Phipat Ratchakitprakarn (kiêm Bộ trưởng Giao thông Vận tải), ông Ekniti Nitithanprapas (kiêm Bộ trưởng Tài chính); ông Thammanat Prompao (kiêm Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã); ông Pattana Promphat (kiêm Bộ trưởng Y tế), ông Suchart Chomklin (kiêm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường), ông Sophon Sarum và ông Bowornsak Uwanno. Ngoài ra, còn có 17 bộ trưởng khác và 11 thứ trưởng.

Nội các mới của Thái Lan sẽ chính thức đảm nhiệm chức vụ sau khi được Hoàng gia phê chuẩn, dự kiến trong vài ngày tới.

Hai trong những nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Thủ tướng Anutin trong thời gian tới là giải quyết tình trạng trì trệ về kinh tế của đất nước và vấn đề căng thẳng biên giới với Campuchia.

Theo thỏa thuận giữa đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) của ông Anutin và đảng Nhân dân (PP), đảng đối lập lớn nhất tại Hạ viện, chính phủ mới sẽ phải giải tán Hạ viện trong vòng 4 tháng kể từ khi có tuyên bố chính sách trước Quốc hội để mở đường cho cuộc tổng tuyển cử mới dự kiến diễn ra vào tháng 4 hoặc tháng 5/2026.

Ông Anutin tuyên bố, với thời gian tại nhiệm hạn hẹp, chính phủ của ông sẽ làm việc không ngừng nghỉ để giải quyết những vấn đề cấp bách của đất nước./.

Tác giả: Đỗ Sinh - Thanh Hải

Nguồn tin: vietnamplus.vn