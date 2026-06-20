Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM Bùi Xuân Cường

Chiều 19/6, tại Kỳ họp thứ 3 HĐND Tp.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành công tác nhân sự mới.

Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Văn Được trình bày tờ trình miễn nhiệm chức danh 3 đồng chí.

Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Văn Được đã trình bày tờ trình miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND Tp.HCM đối với ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT Tp.HCM để giải quyết thôi việc theo nguyện vọng cá nhân; miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn Giáo Tp.HCM để thực hiện công tác cán bộ.

Chủ tịch UBND Tp.HCM cũng trình bày tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM với đồng chí Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM nhiệm kỳ 2026-2031, để thực hiện công tác cán bộ.

Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Văn Được và Chủ tịch HĐND Võ Văn Minh tặng hoa cho ông Bùi Xuân Cường và ông Nguyễn Văn Đồng

Ông Bùi Xuân Cường có bằng cấp chuyên môn là kỹ sư cầu đường, Thạc sĩ kỹ thuật, Thạc sĩ Hành chính công, Tiến sĩ xây dựng công trình. Trong quá trình công tác, ông Cường đảm nhận qua nhiều chức vụ thuộc Sở Giao thông vận tải Tp.HCM; Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị Tp.HCM; Giám đốc Sở GTVT Tp.HCM; Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM.

Sau khi ông Cường thôi giữ chức, Thường trực của UBND Tp.HCM còn 7 người, gồm Chủ tịch Nguyễn Văn Được và 6 phó chủ tịch: Nguyễn Lộc Hà, Nguyễn Mạnh Cường, Bùi Minh Thạnh, Nguyễn Công Vinh, Hoàng Nguyên Dinh và Trần Văn Bảy.

Hai giám đốc sở được miễn nhiệm chức Uỷ viên UBND thành phố là ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM, và ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Ông Nguyễn Văn Hiếu là tiến sĩ Quản lý giáo dục, nhiều năm công tác trong ngành và giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo từ năm 2021. Ông Nguyễn Văn Đồng có trình độ cử nhân Kinh tế, ông giữ qua nhiều chức vụ tại các sở Công Thương, Ngoại vụ, Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và sau này làm Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Tp.HCM

Nguồn tin: nguoiduatin.vn