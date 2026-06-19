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Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường để thực hiện công tác cán bộ

Chiều 19-6, tiếp tục kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tiến hành công tác nhân sự.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cùng các đại biểu tặng hoa cảm ơn đồng chí Bùi Xuân Cường và đồng chí Nguyễn Văn Đồng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trình bày tờ trình miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TPHCM đối với ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM để giải quyết thôi việc theo nguyện vọng cá nhân; miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn Giáo TPHCM để thực hiện công tác cán bộ.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng trình bày tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TPHCM với đồng chí Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, để thực hiện công tác cán bộ.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TPHCM đã biểu quyết thông qua các tờ trình.

Tác giả: Ngô Bình - Thu Hường

Nguồn tin: sggp.org.vn

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