Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Ông Bùi Văn Khắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - Ảnh: BQN

Cụ thể, tại Quyết định số 2129 ngày 23-9, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Bùi Văn Khắng, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Bùi Văn Khắng sinh ngày 16-5-1971, quê ở xã An Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình (nay là xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên). Ông là cử nhân luật, thạc sĩ quản lý công và có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Ông Bùi Văn Khắng từng giữ các chức vụ: Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh (nay là Chi cục Hải quan khu vực VIII); Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Tháng 1-2024, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Đến ngày 19-9, ông được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời, tại Quyết định số 2122 ngày 23-9, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Đức Ấn để nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó ngày 22-9, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Bí thư, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã trao quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Bùi Văn Khắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Bùi Văn Khắng nhận nhiệm vụ thay cho ông Phạm Đức Ấn. Trước đó, ngày 8-9, HĐND TP Đà Nẵng đã tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua công tác nhân sự với đa số phiếu tán thành, ông Phạm Đức Ấn chính thức giữ chức danh Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

