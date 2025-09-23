Thủ tướng phê chuẩn chủ tịch hai tỉnh Thanh Hóa và Khánh Hòa

Ông Nguyễn Hoài Anh - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: H.ĐỒNG

Cụ thể, tại Quyết định số 2119, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 33, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII diễn ra chiều 17-9 đã tiến hành quy trình bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy - được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tỉ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Ông Nguyễn Hoài Anh đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thay cho ông Đỗ Minh Tuấn được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi.

Ông Nguyễn Hoài Anh, 48 tuổi, quê quán xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là TP Đà Nẵng, có trình độ chuyên môn thạc sĩ quản lý hành chính công, kiến trúc sư, cử nhân Anh văn, cao cấp lý luận chính trị.

Từ năm 2005 - 2020, ông Nguyễn Hoài Anh giữ các chức vụ: Phó bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận; Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy Tuy Phong, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận.

Từ tháng 10-2020, ông Nguyễn Hoài Anh giữ các chức vụ: Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Từ ngày 12-9-2025, ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Cũng theo Quyết định số 2112, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, tại kỳ họp của HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra chiều 16-9, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa - được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Khắc Toàn đảm nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thay cho ông Trần Quốc Nam đã nộp đơn xin nghỉ công tác.

Ông Toàn sinh năm 1970, quê quán tỉnh Khánh Hòa, có trình độ chuyên môn là cử nhân luật tư pháp, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước.

Tháng 2-2020, ông Toàn được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tháng 10-2020, ông tái đắc cử chức Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiếp đó, cũng trong nhiệm kỳ này, ông Toàn giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi hợp nhất hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận vào ngày 1-7-2025, ông Toàn tiếp tục giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, các quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành 22-9.

