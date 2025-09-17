HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi

Toàn cảnh kỳ họp thứ 33 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 vào chiều 17-9 - Ảnh: CTV

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, trong bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 33, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra chiều 17-9, ông Lê Tiến Lam - ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh - chủ tọa kỳ họp đã thay mặt thường trực HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh về thông tin nhân sự.

Theo đó, Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Lại Thế Nguyên, 54 tuổi - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 và ông Đỗ Minh Tuấn, 53 tuổi - phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết sau khi Trung ương cho ông Lại Thế Nguyên và ông Đỗ Minh Tuấn nghỉ hưu trước tuổi, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa đã áp dụng khoản 6, điều 37 của Luật số 72/2025/QH15 Tổ chức chính quyền địa phương, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 16-6-2025, báo cáo HĐND tỉnh mà không phải thực hiện thủ tục miễn nhiệm đối với hai ông tại HĐND tỉnh.

Ông Lại Thế Nguyên, 54 tuổi, quê huyện Nga Sơn cũ, tỉnh Thanh Hóa, trình độ thạc sĩ Luật, cử nhân lý luận chính trị.

Ông Nguyên từng giữ các chức vụ chánh văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa, bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thanh Hóa.

Ông Đỗ Minh Tuấn, 53 tuổi, quê xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa cũ, tỉnh Thanh Hóa.

Ông Tuấn tốt nghiệp cử nhân khoa học ngành lịch sử, thạc sĩ quản lý giáo dục; tiến sĩ kinh tế; cử nhân lý luận chính trị.

Từ năm 2002 đến 2009, ông Tuấn giữ chức vụ bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa. Sau đó, giữ các chức vụ bí thư Huyện ủy Triệu Sơn, bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa, trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Từ năm 2015-2020, ông Tuấn giữ chức vụ phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Từ năm 2020-2025, ông Đỗ Minh Tuấn giữ chức vụ phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo khoản 6, điều 37 của Luật số 72/2025/QH15 Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 16-6-2025 nêu rõ: Trường hợp người được Hội đồng nhân dân bầu được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho nghỉ hưu hoặc từ trần thì không phải thực hiện thủ tục miễn nhiệm tại HĐND. Thường trực HĐND báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất đối với trường hợp không thực hiện thủ tục miễn nhiệm quy định tại khoản này.

