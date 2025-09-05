Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định cho các nhân sự

Ông Lê Hoài Trung được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: T.HẢI

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã công bố các quyết định nhân sự của Thủ tướng về việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm với 8 nhân sự.

Nhân sự cấp lãnh đạo bộ: Y tế, Giáo dục, Thanh tra Chính phủ

Bao gồm ông Lê Văn Lợi, phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, giữ chức chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Ông Vũ Mạnh Hà, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu, giữ chức thứ trưởng thường trực Bộ Y tế.

Ông Phan Chí Hiếu, chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, giữ chức thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Ông Nguyễn Văn Quảng, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức phó tổng thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ.

Ông Hoàng Minh Sơn, thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, giữ chức chủ tịch hội đồng, giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Trần Hồng Thái, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, giữ chức phó chủ tịch thường trực Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ông Vũ Hải Quân, ủy viên Trung ương Đảng, chủ tịch hội đồng, giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, giữ chức thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Lê Quân, chủ tịch hội đồng, giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, giữ chức thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tướng trao quyết định cho các lãnh đạo - Ảnh: T.HẢI

Phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất

Phát biểu, Thủ tướng đánh giá các lãnh đạo vừa được tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm đều là cán bộ lãnh đạo có trình độ, năng lực, được đào tạo bài bản. Đó là những nhân sự đã trải qua nhiều cương vị công tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng như công nghệ, y tế, giáo dục, tư pháp... với nhiều năm kinh nghiệm và luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị mới có nhiều thách thức, Thủ tướng tin tưởng và mong muốn các lãnh đạo không ngừng nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Đặc biệt trong bối cảnh tình hình mới có nhiều thách thức, khó lường, phát sinh nhiều vấn đề phức tạp đòi hỏi tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, thích ứng nhanh tình hình.

Cùng đó, ông mong các cơ quan đơn vị nơi các lãnh đạo mới được phân công cần tăng cường đoàn kết, thống nhất, cùng một đội ngũ, cùng một mục tiêu. Bắt tay ngay vào công việc; cấp trưởng phải gương mẫu, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự bản lĩnh, vững vàng.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể với các đơn vị có lãnh đạo mới. Cụ thể Bộ Khoa học và Công nghệ cần chuyển từ trạng thái bị động sang trạng thái chủ động, tích cực. Thanh tra Chính phủ phải tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, tăng cường phân cấp, phân quyền; tiếp tục xây dựng đội ngũ thanh tra vững mạnh, tinh nhuệ, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, giải quyết tốt công tác khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thủ tướng yêu cầu đổi mới tư duy để thích ứng với tình hình mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo - Ảnh: T.HẢI

Bộ Y tế phải đoàn kết, thống nhất, có rất nhiều việc phải làm, nỗ lực hơn, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Bộ Giáo dục và Đào tạo và 2 trường Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM cần chuyển đổi trạng thái từ đào tạo kiến thức sang đào tạo kiến thức toàn diện cho người học, tăng quy mô, giảm đầu mối các trường đại học.

Tăng cường tính tự chủ cho giáo dục và đào tạo, tập trung vào những ngành mới nổi, tập trung làm tốt việc đào tạo các môn khoa học cơ bản; đào tạo theo yêu cầu, kết hợp giữa đào tạo với thực tiễn, gắn chặt với yêu cầu phát triển của đất nước, sự phát triển của doanh nghiệp.

Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tập trung nghiên cứu cơ bản, chiến lược về khoa học xã hội và khoa học công nghệ; tham gia giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu; tăng cường đoàn kết, thống nhất.

Đại diện các lãnh đạo vừa được bổ nhiệm, ông Nguyễn Văn Quảng, phó tổng thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ, bày tỏ trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng, giao nhiệm vụ, trọng trách mới.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Thủ tướng, ông Quảng bày tỏ sẽ tiếp tục phấn đấu rèn luyện với tinh thần cao nhất, giữ vững nguyên tắc của Đảng để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các cấp và đoàn kết, thống nhất của các cơ quan, đơn vị.

Chỉ định ông Lê Hoài Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025 Hội nghị đã nghe công bố và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Hoài Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao quyết định tiếp nhận ông Lê Hoài Trung, bí thư Trung ương Đảng, chánh Văn phòng Trung ương Đảng, về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ