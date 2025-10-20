Thủ tướng ký quyết định nhân sự Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Ảnh: Bộ Quốc phòng

Cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng theo quy định đối với Thượng tướng Lê Huy Vịnh và Thượng tướng Võ Minh Lương. Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 24-10.

Thủ tướng cũng ký quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam theo quy định đối với Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 5-11.

Thủ tướng Chính phủ cũng bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Cảnh sát biển Việt Nam, giữ chức Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm và có hiệu lực từ ngày 17-10.

Tác giả: Nam Trần

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ