Thủ tướng gửi điện chia buồn Giáo hoàng Francis qua đời

Chân dung Giáo hoàng Francis tại một buổi lễ ở Guatemala ngày 21-4 - Ảnh: AFP

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, được tin Giáo hoàng Francis vừa qua đời, ngày 21-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Tòa thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin.

Cùng ngày, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican, Tổng giám mục Paul Richard Gallagher.

Trước đó, trong một tuyên bố bằng video của Tòa thánh Vatican ngày 21-4, Giáo hoàng Francis đã qua đời, thọ 88 tuổi. Thông tin gây sốc với nhiều người, đặc biệt là cộng đồng giáo dân trên toàn thế giới bởi trước đó một ngày Giáo hoàng còn xuất hiện tại Thánh lễ Phục sinh sau khi tiếp Phó tổng thống Mỹ JD Vance.

Được biết Giáo hoàng đã mắc nhiều căn bệnh khác nhau trong 12 năm ngồi ghế lãnh đạo Giáo hội Công giáo.

Ngày 13-3-2013, thế giới chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử khi Hồng y Jorge Mario Bergoglio từ Argentina được bầu chọn làm Giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo.

Với tông hiệu Francis, ông trở thành Giáo hoàng đầu tiên đến từ khu vực Mỹ Latin, cũng là người đầu tiên thuộc Dòng Tên và là người đầu tiên chọn tên thánh Francis Assisi - vị thánh biểu tượng của sự nghèo khó, hòa bình và bảo vệ thiên nhiên.

Ngay từ những ngày đầu tiên trên ngôi vị Giáo hoàng, ông đã gây chú ý với phong cách giản dị và các thông điệp mạnh mẽ về lòng thương xót, sự khiêm nhường. Ông cũng gây chú ý khi nhiều lần lên tiếng về các vấn đề nóng của thế giới, từ cuộc chiến tại Ukraine đến trí tuệ nhân tạo và biến đổi khí hậu.

Ông liên tục kêu gọi Giáo hội "ra khỏi chính mình" để đến với người nghèo, nhấn mạnh sự tha thứ, đồng hành và yêu thương.

Giáo hoàng Francis trong vòng tay của người dân lần cuối - Nguồn video: AFP

Vị Giáo hoàng từng gặp nhiều lãnh đạo Việt Nam Lúc sinh thời, kể từ khi được bầu chọn làm người đứng đầu Giáo hội Công giáo, Giáo hoàng Francis đã nhiều lần gặp lãnh đạo Việt Nam tại Vatican. Ông đã gặp hai đời Chủ tịch nước, một Chủ tịch Quốc hội và một Phó thủ tướng thường trực của Việt Nam. Trong lần gặp gần nhất lãnh đạo Việt Nam vào tháng 7-2023, Giáo hoàng Francis khẳng định Tòa thánh mong muốn quan hệ Tòa thánh Vatican - Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp. Ông cũng nhấn mạnh Giáo hội Công giáo Việt Nam cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa đường hướng "đồng hành cùng dân tộc", "giáo dân tốt là công dân tốt", đồng thời khuyến khích giáo dân và chức sắc Công giáo tại Việt Nam đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của đất nước và Giáo hội.

Tác giả: Duy Linh

Nguồn tin: tuoitre.vn