Thủ tướng: Hỗ trợ tivi, tủ lạnh cho gia đình vùng lũ khó khăn

Thông báo nêu theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 7-1 có 34.759 nhà bị hư hỏng đã hoàn thành việc sửa chữa, đạt 100%; hoàn thành việc xây dựng lại 1.046 nhà trong tổng số 1.597 nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi, đạt 65,5%; đang tiếp tục tập trung xây dựng 551 nhà còn lại.

Hoàn thành trước 15-1 để người dân có nhà ở

Biểu dương các bộ ngành, địa phương và mặt trận, đoàn thể, Thủ tướng yêu cầu cần nhất quán tinh thần thần tốc, quyết tâm hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" theo kế hoạch, hoàn thành việc xây dựng lại nhà ở trước 15-1 để bảo đảm mọi người dân đều có nhà ở.

Cần tập trung tối đa lực lượng, nhất là quân đội, công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, các đoàn thể chính trị - xã hội chung tay, góp sức hỗ trợ nhân dân xây dựng lại nhà ở, dọn dẹp vệ sinh, xử lý môi trường, hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" đúng tiến độ.

Đồng thời với việc sửa chữa, xây dựng lại nhà ở, cần triển khai ngay hỗ trợ bảo đảm cung cấp các dịch vụ thiết yếu điện, nước, sóng viễn thông cho người dân; xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; bảo đảm giao thông.

Tổ chức rà soát, kịp thời hỗ trợ thiết bị, đồ dùng thiết yếu (như tivi, tủ lạnh…) cho những hộ gia đình khó khăn, không có khả năng tự trang bị lại được, nhất là những hộ gia đình có nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi để mọi người dân được hưởng thụ không khí vui tươi, phấn khởi.

Các bộ ngành liên quan rà soát, tổng hợp đề xuất các hình thức khen thưởng xứng đáng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp trong việc thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", trình cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng cũng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với các địa phương và các cơ quan có liên quan xem xét, cân đối nguồn hỗ trợ đóng góp tự nguyện của nhân dân để triển khai phương án hỗ trợ.

Hỗ trợ 5-10 triệu đồng/hộ có nhà bị hư hại, sập đổ...

Cụ thể là hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ đối với các hộ gia đình có nhà ở bị hư hại do thiên tai, bão lũ phải sửa chữa tại 8 tỉnh, thành phố là Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Cùng đó hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ đối với các hộ gia đình có nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi do thiên tai, bão lũ từ đầu năm 2025 đến nay (trên phạm vi toàn quốc) để người dân có nguồn lực sớm khôi phục sản xuất, mua sắm vật dụng, thiết bị thiết yếu.

Ông đề nghị Mặt trận Tổ quốc phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố thực hiện việc giám sát, kiểm tra để bảo đảm hỗ trợ được công khai, minh bạch, đúng đối tượng, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng thời Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng, xác định đầy đủ, chính xác các hộ gia đình bị tác động ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, ngập lụt, sạt lở… từ đầu năm 2025 đến nay.

Chủ động cân đối nguồn lực của địa phương hoặc huy động các nguồn lực hợp pháp khác hỗ trợ người dân tương tự như 8 tỉnh thành nêu trên để sớm khôi phục sản xuất, mua sắm vật dụng, các thiết bị thiết yếu, nhất là tivi, tủ lạnh…

