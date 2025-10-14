Nhiệm vụ khó chờ thủ tướng Pháp

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu tối 12-10 (giờ địa phương) công bố nội các mới gồm 34 bộ trưởng trong bối cảnh ông đang chịu áp lực phải nhanh chóng trình dự thảo ngân sách và xoa dịu tình trạng bất ổn chính trị đang khiến giới doanh nghiệp và nhà đầu tư lo ngại.

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu.Ảnh: AP

Theo AP, thành phần nội các mới gồm nhiều gương mặt quen thuộc từ các chính phủ trước, gồm các nhân vật thuộc khối trung dung của Tổng thống Emmanuel Macron, một số chính trị gia bảo thủ và một vài nhân vật ngoài giới chính trị. Những nhân sự mới đáng chú ý là Bộ trưởng Quốc phòng Catherine Vautrin, Bộ trưởng Nội vụ Paris Laurent Nunez, Bộ trưởng Tài chính Roland Lescure…

Một số vị trí không thay đổi, trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao Jean-Noel Barrot. Thủ tướng Lecornu và nội các mới sẽ phải tìm kiếm sự thỏa hiệp để tránh bị bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội, nơi ba phe cực hữu, trung dung và cánh tả đang chia rẽ sâu sắc.

Ông Lecornu là thủ tướng thứ tư của Pháp chỉ trong vòng một năm. Ông công bố chính phủ đầu tiên cách đây một tuần nhưng từ chức chỉ vài giờ sau đó do vấp phải sự phản đối từ một thành viên chủ chốt trong liên minh bảo thủ. Tổng thống Macron sau đó đã thuyết phục ông Lecornu ở lại và tái bổ nhiệm ông hôm 10-10.

Ông Lecornu được giao nhiệm vụ lập chính phủ để trình dự thảo ngân sách năm 2026 trong ngày 13-10 nhằm bảo đảm Quốc hội có thời gian xem xét kế hoạch này trước khi năm 2025 kết thúc. Pháp đang chịu sức ép từ Liên minh châu Âu (EU) buộc phải kiểm soát thâm hụt ngân sách và nợ công. Tuy nhiên, những tranh cãi về các biện pháp cắt giảm chi tiêu đã khiến hai người tiền nhiệm của ông Lecornu mất chức. Nếu ông Lecornu không được Quốc hội ủng hộ, Pháp sẽ buộc phải thông qua một đạo luật tạm thời khẩn cấp cho phép chi tiêu từ ngày 1-1-2026 cho đến khi ngân sách chính thức được phê chuẩn.

