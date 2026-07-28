Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền nghe tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy tại Nam Đàn

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An cùng lãnh đạo xã Nam Đàn.

Quang cảnh buổi làm việc

Chủ tịch UBND xã Nam Đàn Hoàng Nghĩa Hùng báo cáo tình hình thực hiện Dự án thành phần 06: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua xã Nam Đàn thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy

Sau khi được UBND tỉnh giao chủ đầu tư Dự án thành phần 06, UBND xã Nam Đàn đã tham mưu cho Đảng uỷ thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã làm Trưởng ban, định kỳ họp, nghe, cho ý kiến chỉ đạo. Đến nay, UBND xã đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp đối với 564 hộ, đạt 100%. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã hoàn thiện hồ sơ, trình UBND xã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Sau khi phương án được phê duyệt, đã có 67/127 hộ gia đình, cá nhân thống nhất ký hồ sơ và nhận tiền bồi thường, hỗ trợ; 63 hộ chưa thống nhất với phương án đã lập. Xã đang tập trung tuyên truyền, vận động để ký áp giá. Đồng thời, xã đã kiểm đếm, trích đo được 03/05 mỏ đất, còn 02 mỏ đang thực hiện trích lục trích đo bản đồ địa chính.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Nam Đàn Nguyễn Duy Thảo nêu kiến nghị

Khối lượng thực hiện dự án đoạn qua xã Nam Đàn rất lớn (cộng với việc phải thực hiện thêm công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) 05 mỏ đất san lấp), trong khi cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực này chưa có kinh nghiệm, hạn chế về năng lực. Đặc thù riêng xã Nam Đàn, các hộ đất ở thuộc phạm vi GPMB có diện tích đất vườn (đất nông nghiệp) bị ảnh hưởng lớn, bảng giá đất khu vực này thấp, người dân cho rằng thiệt thòi, gây ảnh hưởng đến công tác bồi thường. Một số hộ gia đình có diện tích đất ở, đất vườn bị thu hồi lớn (khoảng từ 2.000 m² đến trên 4.000 m²), tuy nhiên dự án chỉ thu hồi một phần diện tích nên không thuộc trường hợp được bố trí tái định cư theo quy định hiện hành. Lượng đơn thư khiếu nại tăng mạnh trong giai đoạn áp giá và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đòi hỏi nhiều thời gian để xác minh, làm rõ…

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Duy Nhật trả lời cụ thể về việc xác định phương án giao đất, xác định nghĩa vụ tài chính

Đại diện Công an tỉnh cho biết sẽ hỗ trợ để thực hiện công tác GPMB đúng pháp lý, quy trình, quy định

Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Văn Hải trả lời kiến nghị về diện tích còn lại nằm trên hành lang đường điện

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hồ Việt Dũng trả lời về kiến nghị bồi thường hỗ trợ khác, điều chỉnh dự án thành phần

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền phát biểu

Qua nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của đại diện các Sở, ngành tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền ghi nhận sự nỗ lực của bộ máy chính quyền xã Nam Đàn trong thời gian qua. Tuy nhiên, công tác GPMB và tiến độ giải ngân tại địa phương hiện vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xã Nam Đàn cần đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền hợp tình, hợp lý với người dân nhưng phải đảm bảo xử lý công việc nhanh gọn, dứt điểm, tránh kéo dài. Cần tổ chức thông tin rộng rãi để nhân dân trên địa bàn nắm rõ chủ trương và đồng thuận phối hợp; quá trình phối hợp triển khai thi công phải đi đôi với công tác bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự... Thực hiện nguyên tắc làm đến đâu, giải ngân đến đó, nếu không đạt tiến độ sẽ xử phạt nghiêm theo quy định.

Công tác tái định cư thời gian qua triển khai còn rất chậm trễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo và cán bộ phụ trách nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung giải quyết dứt điểm cho các hộ dân thuộc diện ưu tiên và di dời đợt 1. Với các khu vực đã giải phóng xong mặt bằng, địa phương phải khẩn trương tổ chức bốc thăm giao đất, xác định giá và hoàn thiện thủ tục cấp sổ để người dân sớm yên tâm định cư. Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ; trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền phải phản ánh ngay để Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành giải quyết.

Đối với nhiệm vụ đảm bảo tiến độ đóng điện, ngành Điện lực cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương tham mưu, trả lời các nội dung về kiến trúc, xác định thời điểm và điều kiện đóng điện để hoàn thiện thủ tục pháp lý. Khẩn trương di dời các tuyến cáp, đường điện nằm trong phạm vi ảnh hưởng; đồng thời, hoàn trả, sắp xếp lại hệ thống hạ tầng đảm bảo an toàn, đúng tiêu chuẩn sau khi di dời.

Đối với các kiến nghị về kinh phí, nguồn vốn đầu tư công trung hạn sẽ được tổng hợp, xem xét giải quyết theo đúng quy định. Thời gian còn lại rất gấp và khối lượng công việc lớn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương phải nêu cao tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ để đưa các dự án về đích đúng tiến độ đề ra…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn