Thu ngân sách 4 tháng ước thực hiện 5.846 tỷ đồng

Quang cảnh phiên họp

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì phiên họp

Trong tháng 4, UBND tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện kế hoạch năm 2023, kịp thời triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh, bám sát kịch bản tăng trưởng để điều hành, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu và kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở KH&ĐT Phạm Hồng Quang cho biết: Tính đến ngày 15/4/2023, tổng diện tích gieo trồng các loại cây trồng vụ Xuân ước đạt 170.704,84 ha. Chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định. Tổng đàn trâu bò ước đạt 788.973 con, tăng 1,98 % so với cùng kỳ; tổng đàn lợn ước đạt 959.033 con, tăng 2,79%; tổng đàn gia cầm ước đạt 34.089 nghìn con, tăng 6,97% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4 ước tăng 1,05% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng, chỉ số IIP ước tăng 3,21% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm công nghiệp tháng 4/2023 có mức tăng trưởng so với cùng kỳ như: Sữa tươi tăng 12,44%; bia đóng chai tăng 12,25%; thức ăn gia súc tăng 32,58%; ống thép Hoa Sen tăng 59,40%; hộp lon bia tăng 42,26%...

Tháng 4 là tháng khởi động mùa du dịch năm 2023 cho các vùng ven biển như Cửa Lò, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai… Hoạt động du lịch trên địa bàn bắt đầu khởi sắc, lượng khách du lịch tháng 4 ước đạt 900 nghìn lượt, trong đó khách lưu trú ước đạt 650 nghìn lượt, khách quốc tế 6 nghìn lượt. Lũy kế 4 tháng, lượng khách du lịch ước đạt 2.800 nghìn lượt, bằng 150% so với cùng kỳ; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 6.163 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 2.358 tỷ đồng, bằng 217% so với cùng kỳ.

Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Trong tháng 4 (tính đến ngày 21/4/2023), trên địa bàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho 08 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 4.451,3 tỷ đồng; điều chỉnh 07 lượt dự án.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 4 ước thực hiện 1.450 tỷ đồng, lũy kế thu 4 tháng ước thực hiện 5.846 tỷ đồng, đạt 36,9% dự toán, bằng 84,1% cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương 4 tháng đầu năm ước thực hiện 8.788 tỷ đồng, đạt 26,5% dự toán.

Tính đến ngày 20/4/2023, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 633,489 tỷ đồng, đạt 11,35%, trong đó có 02 huyện và 10 chủ đầu tư (ngoài huyện) giải ngân khá (trên 30%).

Về công tác cải cách hành chính, theo Báo cáo chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 do Liên đoàn thương mại Việt Nam công bố tỉnh Nghệ An đạt 66,60 điểm, xếp thứ 23/63 tỉnh, thành trong cả nước; thứ 3 trong khu vực Bắc Trung Bộ, tăng 7 bậc so với năm 2021 (30/63). Về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) công bố ngày 12/4, Nghệ An xếp thứ 17/63 tỉnh, thành trong cả nước...

Mặc dù các lĩnh vực kinh tế đều có tăng trưởng nhưng mức tăng trưởng chậm, do đó, tại phiên họp, lãnh đạo các ngành đã chỉ rõ nguyên nhân và đưa ra các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng lĩnh vực ngành mình phụ trách.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn