Hôn nhân kín tiếng của Công Phượng

Dù không cập nhật thường xuyên, cặp vợ chồng nổi tiếng làng bóng đá vẫn cho thấy hôn nhân hạnh phúc, bền chặt sau nhiều năm bên nhau. Trong thời gian Công Phượng thi đấu ở nước ngoài, chính Viên Minh là người hỗ trợ, kết nối và quản lý các hoạt động liên quan đến hình ảnh của anh ở Việt Nam cũng như dự án kinh doanh chung của hai vợ chồng. Cô cũng quán xuyến êm thấm việc nhà, nuôi dạy con cái để chồng yên tâm thi đấu. Ảnh: Ái Vi.