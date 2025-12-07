Thủ môn số 1 của tuyển nữ Việt Nam chấn thương

Kim Thanh chấn thương, vắng mặt trận Việt Nam - Philippines.

Thủ môn Trần Thị Kim Thanh, người gác đền số một của tuyển nữ Việt Nam suốt nhiều năm qua vẫn chưa thể góp mặt sau khi dính chấn thương trong một buổi tập tại Thái Lan. Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, Kim Thanh bị chệch cơ và không va chạm với bất kỳ đồng đội nào. Chấn thương diễn ra khá bất ngờ, khiến cô phải bỏ lỡ trận mở màn SEA Games 33 gặp Malaysia hôm 5/12.

Kim Thanh đang được các bác sĩ của đội tuyển theo dõi sát sao và điều trị phục hồi mỗi ngày. Tuy nhiên, tình trạng hiện tại chưa cho phép thủ thành sinh năm 1993 trở lại tập luyện với cường độ cao. Điều này đồng nghĩa cô tiếp tục vắng mặt trong trận đấu quan trọng gặp Philippines vào tối 8/12.

Ở trận ra quân, Khổng Thị Hằng được trao cơ hội thay thế và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ sạch lưới trong chiến thắng 7-0 của đội nhà. Sự chắc chắn của Hằng phần nào giúp ban huấn luyện yên tâm, đặc biệt trong bối cảnh tuyển nữ Việt Nam cần duy trì sự ổn định trước khi bước trận đấu then chốt của bảng B.

Ngoài trường hợp của Kim Thanh, toàn bộ các cầu thủ còn lại đều có thể trạng tốt, không gặp chấn thương và đang duy trì tinh thần hứng khởi sau chiến thắng mở màn. Đội bóng của HLV Mai Đức Chung vẫn đặt quyết tâm cao, nhất là khi cuộc đối đầu với Philippines được xem như trận chung kết của bảng đấu.

Trận gặp Philippines diễn ra vào lúc 18h30 ngày 8/12. Trong bối cảnh thiếu vắng thủ môn giàu kinh nghiệm nhất đội, tuyển nữ Việt Nam kỳ vọng vào phong độ ổn định của Khổng Thị Hằng cùng sự tập trung tối đa của toàn đội để hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm, qua đó tạo lợi thế trước lượt trận cuối của vòng bảng.

Tác giả: Kiều Oanh

Nguồn tin: znews.vn