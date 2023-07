Thu hút gần 614 triệu USD vốn FDI trong 6 tháng, Nghệ An vươn lên vị trí thứ 8 cả nước

Nghệ An vươn lên vị trí thứ 8/63 địa phương về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh là 725,4 triệu USD; trong 6 tháng đầu năm thu hút được 8 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký 613,8 triệu USD. Ảnh: Văn Dũng.

Chiều 11/7, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm của tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Nghệ An cho biết, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế thế giới tiếp tục xu hướng tăng thấp hơn dự báo; kinh tế trong nước và tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng rõ rệt, nhất là về thị trường xuất khẩu, sức mua của thị trường nội địa, sản xuất, kinh doanh tăng chậm.

Bên cạnh đó, thời tiết diễn biến phức tạp, nhất là nắng nóng gay gắt kéo dài, nguy cơ cháy rừng, thiếu nước, thiếu điện cục bộ... đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Tuy nhiên, kinh tế Nghệ An tiếp tục duy trì kết quả tích cực khi tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 5,79% (quý I tăng 7,60%; quý II tăng 4,31%), cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân 6 tháng đầu năm của cả nước (đạt 3,72%).

Tính đến ngày 30/6, 66 dự án cấp mới (tăng 13,97% so với cùng kỳ) và điều chỉnh 84 lượt dự án; tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 22.309,7 tỷ đồng, trong đó vốn cấp mới là 19.838 tỷ đồng, tăng thêm 1,34 lần so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, Nghệ An vươn lên vị trí thứ 8/63 địa phương về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh là 725,4 triệu USD; trong 6 tháng đầu năm thu hút được 8 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký gần 614 triệu USD.

Một số dự án FDI quy mô lớn như: Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Luxshare - ICT (140 triệu USD); Nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện của Tập đoàn Goertek (500 triệu USD), Dự án sản xuất linh kiện điện tử của Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision Việt Nam (199,8 triệu USD), Dự án nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô Ju Teng (200 triệu USD); Nhà máy khoa học, kỹ thuật kim loại Tân Việt (125 triệu USD), Foxconn (100 triệu USD)…

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: nhadautu.vn