Vụ cô gái bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bạn trai qua Tinder: Thủ đoạn cũ - nạn nhân mới

Công an TP.Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Vũ Thị Phương Thảo (SN 1999, trú xã Hát Môn, TP.Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ việc là lời cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo tinh vi qua mạng xã hội đang ngày càng gia tăng, đặc biệt trên các nền tảng hẹn hò trực tuyến.

Theo hồ sơ điều tra, ngày 27.8.2025, Công an xã Phúc Thọ tiếp nhận đơn trình báo của anh N.Q.P (SN 2001, trú tại xã Cổ Đô, TP.Hà Nội) về việc bị một phụ nữ quen qua mạng xã hội lừa chiếm đoạt 30 triệu đồng. Quá trình điều tra xác định đối tượng là Vũ Thị Phương Thảo.

Vũ Thị Phương Thảo tại cơ quan công an - Ảnh: Internet



Tại cơ quan công an, Thảo khai nhận do nợ nần nên đã lập nhiều tài khoản Facebook ảo mang tên “Kim Ly”, “Trần Trang Hà”… để tham gia các ứng dụng hẹn hò. Sau khi tạo được lòng tin với nam giới, Thảo giả danh nhân viên ngân hàng, dụ dỗ họ mở thẻ tín dụng, sau đó tìm cách chiếm đoạt tiền.

Không dừng lại ở đó, Thảo còn thực hiện thêm hai vụ lừa đảo khác, với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 100 triệu đồng. Ngày 26.9.2025, căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam Vũ Thị Phương Thảo để phục vụ điều tra.

Thủ đoạn cũ - nạn nhân mới

Theo lực lượng công an, đây là thủ đoạn không mới nhưng vẫn có nhiều người mắc bẫy, đặc biệt là nhóm người sử dụng mạng xã hội thường xuyên. Kẻ gian thường tạo các tài khoản Facebook hoặc tài khoản trên ứng dụng hẹn hò với hình ảnh hấp dẫn, lời nói ngọt ngào, sau đó dần chiếm lòng tin rồi đưa ra các lý do vay mượn, đầu tư, hoặc yêu cầu cung cấp thông tin tài chính để chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, các đối tượng ngày càng đầu tư kỹ lưỡng về hình ảnh và kịch bản, khiến nạn nhân khó phát hiện. Một số còn sử dụng giọng nói AI hoặc ảnh chỉnh sửa bằng công nghệ deepfake để tạo cảm giác tin cậy, nâng cao độ “chân thực” khi giao tiếp qua mạng.

Hiện Công an TP.Hà Nội cũng phát đi thông báo: Ai là bị hại trong các vụ việc có thủ đoạn tương tự, đề nghị liên hệ Công an xã Phúc Thọ (Kiều Xuân Huy - ĐT: 0983.045.883) để được xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: PV

Nguồn tin: 1thegioi.vn