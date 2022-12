'Tú bà' xinh đẹp bán 2 thiếu nữ ra nước ngoài lĩnh án nặng

Ngày 16/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Lương Thị Tâm, SN 1988, trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trẻ em.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng tháng 4/2012, Lương Thị Tâm đang ở Trung Quốc thì nhận được điện thoại của Lên Văn Uyên, chồng của Tâm ở Việt Nam. Uyên hỏi Tâm có về được Việt Nam nhận và đưa được người phụ nữ sang Trung Quốc bán không. Tâm đồng ý.

Tại phiên tòa, Tâm khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Khoảng 1 tháng sau, Uyên thông báo với vợ tìm được 2 người phụ nữ và nói Tâm về đón. Tâm lúc này, gọi điện xin bố chồng người Trung Quốc về Việt Nam. Về quê hương, Tâm thống nhất với Uyên chỉ nhận người ở Tp.Vinh để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện. Sáng hôm sau, tại bến xe Vinh, Tâm và Uyên đón cháu Cụt Thị L., SN 1997 và Lô Thị M., SN 1998 do Lô Văn Chơ, SN 1983, trú tại xã Cà Tạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đưa đến.

Tâm cùng Chơ đưa L. và M. bắt xe ra Tp.Móng Cái. Đến nơi, Tâm nói Chơ quay về, còn mình đưa L. và M. vượt biên sang Trung Quốc. Sau đó, Tâm đưa 2 cô gái này về nhà chồng ở Trung Quốc.

Khoảng 1 tuần sau, bố chồng Tâm, bán hai cháu M. và L. cho hai người đàn ông Trung Quốc lấy về làm vợ. Cụ thể, M. bán được 6 vạn NDT, tương đương 210 triệu đồng, cháu L. bán được 7 vạn NDT tương đương 245 triệu đồng. Tâm được bố chồng đưa 6 vạn NDT và 1 chiếc điện thoại. Tâm khai, Tâm gửi về cho Lên Văn Uyên 105 triệu đồng.

Lương Thị Tâm phải nhận mức án 7 năm tù.

Đến năm 2013, cháu M. trốn về được Việt Nam và vào tháng 11/2018, cháu L. xin chồng về Việt Nam thăm gia đình. Ngày 10/5/2022, biết Tâm về Việt Nam nên M. và L. đã làm đơn tố cáo Tâm đến CQĐT. Thời điểm bị bán cháu Cụt Thị M. chỉ mới 14 tuổi 1 tháng 20 ngày; cháu Cụt Thị L. chỉ mới 14 tuổi 9 tháng 27 ngày.

Tại phiên tòa, Lương Thị Tâm thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tâm biện minh cho hành vi phạm tội của mình, bị cáo chỉ muốn giúp 2 bị hại có cuộc sống tốt hơn.

Hai bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Tâm. Về phần dân sự, Tâm đẽ bồi thường thỏa đáng cho các bị hại.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lương Thị Tâm 7 năm tù về tội Mua bán trẻ em. Hiện tại, Lô Văn Uyên, chồng của Tâm đã chết, còn Lô Văn Chơ không có mặt tại địa phương, CQĐT tiếp tục làm rõ, khi nào xác minh được sẽ xử lý sau.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn