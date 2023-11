Thót tim khoảnh khắc lao vào dòng lũ dữ cứu người bị cuốn trôi

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 30/10, trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua cây xăng Phúc Đồng (xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).

Thời điểm đó tại địa bàn nói trên đang diễn ra mưa lớn, một đoạn đường bị ngập sâu, nước lũ chảy rất mạnh. Dù vậy, nhiều tài xế xe máy vẫn cố tình điều khiển xe vượt qua đoạn lụt.

Your browser does not support the video tag.

Nhưng khi đi đến điểm nước chảy xiết, một người đàn ông đi xe máy đã bị nước lũ cuốn trôi. Thấy vậy, một số người đi đường vội lao xuống dòng nước lũ để cứu nạn nhân.

Đoạn clip chỉ vài chục giây ngắn ngủi nhưng khiến người xem "đứng tim" vì quá nguy hiểm. Ai nấy đều mong cả nạn nhân và những người giải cứu được bình an, đi vào nơi an toàn.

Được biết, từ sáng 30/10, mưa lớn đã làm một số cầu tràn tại các xã Hương Bình, Hương Xuân (huyện Hương Khê) bị ngập. Một số tuyến đường giao thông nông thôn tại xã Điền Mỹ cũng bị ngập cục bộ. Mưa lớn cũng khiến Km816+950 – Km817+250 và Km823+300 – Km826+200 trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê bị ngập sâu từ 40 – 50cm, gây ắc tách giao thông.

Nước lũ dâng cao khiến đoạn thân đập dài 6m tại đập Tắt (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) bị sạt lở, cuốn trôi nhiều cây trồng, hoa màu của người dân. Trước tình hình mưa lũ trên địa bàn, hơn 4.000 học sinh của huyện Hương Khê đã được cho nghỉ học.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn