Thông tin nhà máy thuỷ điện Bình Long ở Cao Bằng bị vỡ đập là sai sự thật

Liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc Nhà máy Thủy điện Bình Long, tỉnh Cao Bằng bị vỡ đập, ông Phạm Xuân Tùng, Giám đốc Sở công thương tỉnh Cao Bằng khẳng định: Thông tin này hoàn toàn sai sự thật. Qua kiểm tra trực tiếp tại hiện trường ngày 7/10/2025 và báo cáo từ đơn vị quản lý vận hành, không có bất kỳ sự cố vỡ đập nào xảy ra tại Thủy điện Bình Long. Nhà máy vẫn đang vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt, tất cả chỉ số đều đang ở mức an toàn dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng.

Giám đốc Sở Công thương tỉnh Cao Bằng cũng đề nghị người dân chỉ tiếp nhận và chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thức như UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh và các cơ quan báo chí được cấp phép. Tuyệt đối không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang trong nhân dân, làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Xuân Tùng, Giám đốc Sở công thương tỉnh Cao Bằng, cho biết: "Thuỷ điện Bình Long hiện vẫn an toàn, không hề có sự cố gì tại đây. Tất cả các chỉ số đều ở mức an toàn. Sở Công thương đã thành lập tổ công tác làm việc trực tiếp tại hiện trường và mọi hoạt động của nhà máy đều có sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng. Hiện tất cả các công trình thuỷ điện khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đều an toàn, không có thông tin mất an toàn nào gửi về phía Sở. Chúng tôi đang bám sát tất cả số liệu, từ số liệu bằng các tổ công tác đặc biệt, số liệu từ UBND các xã và bằng hệ thống camera giám sát của các đơn vị điều phối trực tiếp tại từng công trình”.

Do mưa lớn, hiện mực nước các sông tại tỉnh Cao Bằng đang dâng cao, dòng chảy xiết, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn về người và thiệt hại lớn về tài sản. Đáng lo ngại, vẫn có tình trạng nhiều phương tiện như tàu, bè, xuồng cá nhân, mảng tự chế liều lĩnh lưu thông trong vùng lũ, bất chấp cảnh báo nguy hiểm. Hành vi này không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng người điều khiển mà còn gây cản trở nghiêm trọng cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương không cho phép người không có nhiệm vụ hoặc không thuộc lực lượng chức năng được điều động đi vào vùng ngập lụt bằng bất kỳ phương tiện nào, trừ hai trường hợp là người thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và đối tượng đang được cứu hộ, cứu nạn. Mọi trường hợp vi phạm phải được kiên quyết xử lý, đình chỉ ngay để giữ nghiêm kỷ luật trong ứng phó thiên tai.

Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm chủ động bố trí phương tiện chuyên dụng để thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo, đồng thời phối hợp kiểm soát, tuần tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm lệnh cấm. UBND các xã, phường chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai lệnh cấm tại địa phương, tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức như loa phát thanh, thông báo cộng đồng, tin nhắn… để người dân nắm rõ và chấp hành. Việc sử dụng phương tiện dân sinh phục vụ sơ tán, cứu trợ phải tuân theo phương án đã được phê duyệt, đảm bảo người điều khiển có kinh nghiệm và được trang bị đầy đủ thiết bị an toàn. UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng và người dân tuyệt đối tuân thủ, khẩn trương tổ chức thực hiện để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trong bối cảnh thiên tai đang diễn biến phức tạp.

Tác giả: Duy Thái

Nguồn tin: Báo VOV