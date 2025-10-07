Nguyên nhân ban đầu vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1 tại Lạng Sơn

Theo báo cáo mới nhất của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (thông tin từ báo cáo của UBND xã Tân Tiến, Lạng Sơn) do ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo) từ sáng 6/10 đến sáng 7/10 trên địa bàn xã Tân Tiến có mưa liên tục, có lúc mưa rất to. Lưu lượng nước về hồ do Nhà máy thuỷ điện Bắc Khê cập nhật lúc 9h ngày 7/10 là 1.181m3/s, lưu lượng nước về hạ du 1.181m3/s.

Vị trí xảy ra sự cố. (Ảnh: VOV Đông Bắc)

Lưu lượng nước do Nhà máy thuỷ điện Bắc Khê cập nhật lần cuối lúc 12h ngày 7/10 về hồ 1562m3/s, lưu lượng nước về hạ du 1562m3/s.

Đến 13h30 phút ngày 7/10 đã gây ra sự cố vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1. Chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản. Thống kê thiệt hại ban đầu khoảng 50 tỉ đồng.

Sự cố vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1 gây ảnh hưởng đến 3 thôn, gồm: Bắc Khê, Nà Soong và Hợp Lực Tổng số hộ dân của 3 thôn trên là 196 hộ với 779 nhân khẩu. Trong đó các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 là 23 hộ với 101 nhân khẩu. Hiện nay đã di rời nhân dân đến nơi an toàn. Trong đó, Bắc Khê 7 hộ, 25 nhân khẩu; Hợp Lực 10 hộ, 40 nhân khẩu; Nà Soong 6 hộ, 36 nhân khẩu.

Theo nhận định ban đầu do mưa lớn kéo dài lưu lượng nước đỉnh lên đến 1.572m3/s dẫn đến nhà máy bi vỡ 1 mảng bê tông ở cửa nhạn nước, đồng thời bị đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng.

Nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 xã Tân Tiến (Kim Đồng cũ) Nằm trên địa bàn thôn Bắc Khê xã Tân Tiến với công suất lắp máy 2.4M, diện tích lưu vực 325km2, lưu lượng nước 1.572m3.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Tân Tiến đã khẩn trương thông báo bằng các phương tiện thông tin liên lạc như điện thoại, zalo nhóm,…đến các thôn khu vực xung quanh Thủy điện Bắc Khê 1 và các khu vực hạ du các xã như Thất Khê, Tràng Định, Kháng Chiến, Quốc Việt để chính quyền các xã thông báo cho nhân dân sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng là trên hết.

Chỉ đạo lực lượng Công an, quân sự, dân quân, y tế, cứu hộ cứu nạn sẵn sàng tham gia tìm kiếm, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm. Do hiện nay tuyến đường Quốc lộ 3B vẫn đang bị chia cắt tại nhiều điểm, gây khó khăn cho công tác ứng phó.

Tác giả: Văn Ngân



Nguồn tin: Báo VOV