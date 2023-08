Thông tin bất ngờ về kẻ bắt cóc bé trai ở Hà Nội, đòi chuộc 15 tỷ đồng

Trước đó, khoảng 19h40 ngày 14/8, Công an TP Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của chị Đ.T.H. (ở khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, Long Biên) về việc chị H nhận được cuộc điện thoại từ số 0904.379.xxx báo con trai chị là cháu N.T.P (SN 2016) bị bắt cóc và yêu cầu gia đình nộp 15 tỷ đồng để chuộc con. Đến khoảng 5h ngày 15/8, lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm gây án là Nguyễn Đức Trung, và giải cứu thành công cháu bé về với gia đình an toàn. Tại cơ quan Công an, Trung khai nhận, do vay nợ tiền của nhiều người, không có khả năng chi trả nên dẫn đến thực hiện hành vi phạm tội.