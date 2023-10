Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Nghệ An tháng 10 năm 2023

1. Kết quả đạt được

1.1. Lĩnh vực kinh tế:

- Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Tổng diện tích gieo trồng vụ Mùa ước đạt 77.941,38 ha, bằng 97,92% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng diện tích gieo trồng cây vụ Đông ước đạt 9.651 ha, tăng 19% so với cùng kỳ. Chăn nuôi tiếp tục ổn định và phát triển. Diện tích rừng trồng tập trung ước đạt 2.037 ha, tăng 7,32%. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 25.024,2 tấn, tăng 2,63%. Các địa phương tích cực triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới (đến tháng 15/10/2023, toàn tỉnh có: 309/411 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 75,18%).

- Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 12,57% so với cùng kỳ năm 2022; một số sản phẩm có mức tăng so với cùng kỳ năm 2022 như: sữa chua, sữa tươi, thức ăn gia súc…

- Về dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước đạt 10.831,8 tỷ đồng, tăng 24,49% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 250 tỷ đồng.

- Thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước thực hiện 13.034 tỷ đồng, đạt 82,2% dự toán, bằng 70,9% so với cùng kỳ năm 2022. Chi ngân sách địa phương 10 tháng ước thực hiện 24.328 tỷ đồng, đạt 73,4% dự toán.

- Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp: đã cấp mới cho 08 dự án với tổng vốn đầu tư 3.312,8 tỷ đồng; điều chỉnh 10 lượt dự án. Tổng vốn cấp mới và điều chỉnh là 3.253,3 tỷ đồng. Có 203 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2022; tổng số vốn đăng ký thành lập 1.669 tỷ đồng.

- Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; ban hành Công văn số 8757/UBND-KT ngày 16/10/2023 báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách Trung ương.

1.2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

- Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được quan tâm, đáp ứng nhu cầu của nhân dân; tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện, lễ kỷ niệm lớn.

- Tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Tổ chức dạy học 2023-2024 kịp thời, đảm bảo các điều kiện dạy và học trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thành công "Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2023" (Techfest Nghe An open 2023).

- Chăm lo công tác an sinh xã hội, bảo đảm đời sống cho nhân dân; công tác lao động, việc làm. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 10/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025.

1.3. Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số:

- Tổ chức làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về các nội dung liên quan đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XI; làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh về việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay; về việc giải quyết kiến nghị cử tri trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay.

- Chỉ đạo các sở, ngành xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức công bố Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023.

- Chỉ đạo rà soát, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính quý III/2023; công bố năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành, địa phương năm 2022. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Tổ chức triển khai thực hiện công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 theo đúng kế hoạch.

- Tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt Đề án số 06/CP của Chính phủ, phục vụ xây dựng chính quyền số, công dân số; nhất là tập trung cấp hộ chiếu, giấy thông hành biên giới, tài khoản định danh điện tử,....; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số năm 2023.

1.4. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Phương hướng, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 02 tháng cuối năm 2023

- Phát huy tinh thần, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ để thực hiện thành công các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra; bám sát kịch bản tăng trưởng, dự báo sát tình hình; rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu để kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các ngành, lĩnh vực.

- Tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tổng hợp đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Chuẩn bị tổ chức công bố Quy hoạch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư tập trung triển khai, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Chuẩn bị xây dựng kế hoạch đầu tư công, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư FDI để sớm xây dựng, hoàn thành dự án đưa vào sử dụng; tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Tăng cường và chủ động các phương án phòng, chống lụt bão.

- Tăng cường rà soát thu ngân sách, quản lý chi ngân sách bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, quản lý thu, chi ngân sách; tăng cường các giải pháp chống thất thu; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

- Đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ về thủ tục, triển khai thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án lớn trong Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp; các dự án trọng điểm...

- Chăm lo các lĩnh vực văn hoá - xã hội, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh. Tổ chức dạy học năm học 2023-2024 khoa học; tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11). Chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, quảng bá xúc tiến du lịch; chuẩn bị Chương trình nghệ thuật “Truông Bồn - Dấu chân anh hùng” nhân kỷ niệm 55 năm chiến thắng Truông Bồn. Tăng cường chỉ đạo phòng, chống tệ nạn xã hội, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Thực hiện hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn các công trình hồ đập thuỷ lợi, nhất là các hồ đập xung yếu; chủ động trong công tác phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và lũ quét, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng thực chất, hiệu quả; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, thực hiện chuyển đổi số,... Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án số 06/CP của Chính phủ. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2035 trên địa bàn tỉnh đảm bảo lộ trình theo kế hoạch đã đề ra. Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2024 đảm bảo chất lượng, tiến độ.

- Chuẩn bị các nội dung dự kiến trình các Kỳ họp HĐND tỉnh kịp thời, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ; đồng thời khẩn trương triển khai các Nghị quyết sau khi HĐND quyết nghị. Chuẩn bị tổ chức hội nghị đánh giá 01 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác phát triển 03 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh.

- Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, đúng thẩm quyền. Chủ động, sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

