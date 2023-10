Bộ Công Thương kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm tại Nghệ An

Đây là một trong những hoạt động của Bộ Công Thương nhằm nâng cao hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành. Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương do Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì cùng đại diện Tổng cục Quản lý Thị trường, Vụ Thị trường trong nước đã làm việc với Sở Công Thương Nghệ An, đi kiểm tra thực tế Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh, Nhà máy Dầu Tường An thuộc Công ty CP Dầu thực vật Tường An về các nội dung liên quan đến tình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 và Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Hoàn thiện chính sách, xây dựng mô hình chợ ATTP

Báo cáo của Sở Công Thương Nghệ An cho biết, thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 208/TB-VPCP ngày 19/6/2020 về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới, Sở đã xây dựng, ban hành văn bản và triển khai thực hiện.

Theo đó, hàng năm Sở đã lồng ghép, bố trí trong các hoạt động thường xuyên cũng như phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan triển khai các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ của ngành gồm các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo an toàn trong các dịp cao điểm về an toàn thực phẩm như: Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân, Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu, cũng như tham gia các đoàn liên ngành tỉnh về công tác đảm bảo ATTP...

Bên cạnh đó, ngành Công Thương Nghệ An cũng đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Đến nay số lượng hồ sơ nộp trực tuyến và qua bưu chính công ích, kết quả xử lý hồ sơ trước và đúng hạn 100%.

Công tác tập huấn, tuyên truyền về an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành Công Thương quản lý đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh với các nội dung như: Hướng dẫn các quy định, điều kiện đảm bảo ATTP, ghi nhãn hàng hoá thực phẩm, quảng cáo thực phẩm... đặc biệt đối với các cơ sở nhỏ lẻ sản xuất mặt hàng Bún, Miến, rượu..hộ kinh doanh thực phẩm tại các chợ trên địa bàn.

Một trong những điểm sáng đáng khích lệ của Nghệ An đó là công tác phát triển hệ thống phân phối thực phẩm an toàn, quản lý chợ ATTP ngày càng được đẩy mạnh.

Chỉ tính riêng trong 3 năm trở lại đây, tốc độ phát triển về các cửa hàng thực phẩm, siêu thị tăng bình quân khoảng 50%/năm.

Bên cạnh các siêu thị lớn, thì chuỗi các cửa hàng tiện lợi như Winmart, Sunmart, sibafood…được đầu tư mở mới, đặc biệt các cửa hàng Winmart+ trong năm đầu tư mở mới tại nhiều huyện đồng bằng cũng như miền núi như Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Đô Lương, Thanh Chương, Anh Sơn...

Nhằm kết nối thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hàng hoá trên địa bàn tỉnh vào thị trường trong và ngoài nước. Hàng năm, Sở Công Thương đã chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu. “Hiện Nghệ An đã có 01 mô hình “Chợ đảm bảo ATTP” tại huyện Tân Kỳ, còn mô hình chợ Kim Liên đang trong quá trình hoàn thiện.”- ông Trần Thanh Hải, Phó giám đốc Sở Công Thương Nghệ An cho biết.

Ngoài ra, Nghệ An cũng tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gải, kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Cũng theo ông Trần Thanh Hải, mặc dù đạt được nhiều kết quả, song nguồn kinh phí hạn chế, nhân lực mỏng và không có bộ phận chuyên trách đủ về số lượng cũng như kiến thức chuyên sâu về ATTP, chưa được đầu tư trang thiết…là những khó khăn cho công tác quản lý của ngành Công Thương Nghệ An về ATTP.

Tiếp tục nâng cao công tác hậu kiểm

Thực hiện nhiệm vụ quản lý chuyên ngành, thời gian qua, Sở Công Thương Nghệ An đã luôn thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát kết hợp với tuyên truyền nhắc nhở các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện nghiêm túc công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và tác hại của việc sử dụng thực phẩm không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức người lao động, chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo đó, Sở Công Thương đã thành lập Đoàn kiểm tra ATTP ngành Công Thương “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra 04 đơn vị, qua kiểm tra các đơn vị có đủ điều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất bố trí khép kín theo nguyên lý một chiều, sạch sẽ, cách ly nguồn ô nhiễm xung quanh; trang thiết bị dụng cụ đảm bảo vệ sinh đáp ứng nhu cầu sản xuất; đại diện đơn vị và người lao động trực tiếp đã xác nhận kiến thức ATTP và khám sức khỏe đúng theo quy định hiện hành.

Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị cập nhật, lưu trữ các loại giấy tờ liên quan đến ATTP chưa đầy đủ, vệ sinh dụng cụ cũng như khu vực sản xuất chưa đảm bảo. Đoàn kiểm tra yêu cầu các đơn vị bổ sung, khắc phục các lỗi nói trên để ổn định sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Đồng thời, Sở Công Thương đã có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ATTP ngành Công Thương theo phân cấp; cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra do Ban Chỉ đạo Liên ngành vệ sinh ATTP cấp tỉnh thành lập; thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; trong quá trình thẩm định, tổ thẩm định đã rà soát hướng dẫn các cơ sở khắc phục các tồn tại, hạn chế tại cơ sở.

Sau khi nghe báo cáo từ Sở Công Thương và đi kiểm tra thực tế, ông Dương Xuân Diêu – Chuyên viên chính Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương - Phó Trưởng đoàn Phụ trách đoàn Kiểm tra đã đề nghị Sở Công Thương Nghệ An tiếp tục thực hiện nghiêm và đầy đủ các chỉ đạo của Thủ tướng Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới, thực hiện báo cáo định kỳ đầy đủ.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động thực hiện an toàn thực phẩm, đặc biệt dịp tết sắp tới và các dịp festival, lễ hội của địa phương.

Chủ động, tích cực phối hợp với Cục Quản lý thị trường, các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm, chú trọng các cơ sở cung cấp thực phẩm cho tập thể, các kho hàng thương mại. Tiếp tục tập trung chỉ đạo các phòng chức năng tăng cường quản lý để ngăn chặn rượu, nước giải khát giả,… kém chất lượng, nhập lậu, gian lận thương mại trong lưu thông, kinh doanh; đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.

