Thông báo khẩn tới 5 tỉnh, thành phố

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy, sông Trung (Lạng Sơn) tại trạm Hữu Lũng đang xuống. Lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) đang lên; riêng lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn đang dao động ở mức đỉnh.

Dự báo, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu, sông Thương có khả năng đạt đỉnh, đỉnh lũ tại trạm Đáp Cầu ở trên BĐ3 khoảng 1,1m, đỉnh lũ tại trạm Phủ Lạng Thương ở trên lũ lịch sử năm 1986 khoảng 0,18m; lũ trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng, sông Cầu tại trạm Gia Bảy, sông Thương tại trạm Cầu Sơn tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy ở mức BĐ2, tại trạm Đáp Cầu ở trên mức BĐ3 0,5m; mực nước trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn ở mức trên BĐ3 1,2m, tại trạm Phủ Lạng Thương ở mức trên BĐ3 0,7m, lũ trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng ở trên BĐ3 khoảng 3,0m.

Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn trong 2-3 ngày tới và nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông, nguy cơ lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Cảnh báo sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các 5 tỉnh thành

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 4h ngày 8/10 đến 4h ngày 9/10), nhiều khu vực ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên và Bắc Ninh đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Hoàng Thu Phố (Lào Cai) 26,6mm, Hùng Đức (Tuyên Quang) 43mm, Lương Bằng (Thái Nguyên) 24,4mm, Vĩnh Phong (Cao Bằng) 12,8mm, Xuân Hương (Bắc Ninh) 49,8mm.

Theo mô hình độ ẩm đất, nhiều khu vực tại các tỉnh trên đã có độ ẩm vượt ngưỡng 85%, tức gần đạt hoặc đã đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong 3 đến 6 giờ tới, khu vực các tỉnh nói trên tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5-10mm, có nơi trên 20mm.

Do trong thời gian qua, các tỉnh vùng núi phía Bắc liên tục có mưa lớn kéo dài, đất đá đã ngấm no nước, mực nước lũ trên các sông vẫn còn cao nên nguy cơ xảy ra sạt lở đất vẫn ở mức cao, kể cả khi mưa đã giảm hoặc tạm ngớt. Trong 6 giờ tới, nhiều xã, phường thuộc khu vực sườn dốc được cảnh báo có khả năng xảy ra sạt lở đất (chi tiết được nêu trong Phụ lục 1).

Cấp độ rủi ro thiên tai do sạt lở, sụt lún đất được xác định ở mức cấp 1.

Hiện tượng sạt lở đất có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến quá trình đi lại của phương tiện, phá hủy công trình dân sinh và gây thiệt hại lớn cho sản xuất cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn