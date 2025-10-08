Khẩn cấp hỗ trợ 140 tỷ đồng cho 4 tỉnh đang bị mưa lũ

Thái Nguyên chìm trong biển nước sáng 8/10. Ảnh: Đinh Duy Huấn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2221 ngày 8/10 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho 4 địa phương chịu tác động tiêu cực từ tình hình mưa lũ gồm Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh.

Theo đó, Thủ tướng quyết định hỗ trợ 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 4 địa phương để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ người dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trong đó, Thái Nguyên được hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng , các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh mỗi địa phương được hỗ trợ 30 tỷ đồng .

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực. Các tỉnh phải báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng ngày 7/10, một đợt mưa rất lớn xuất hiện tại các tỉnh miền Bắc gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Ninh, trong đó Thái Nguyên và Hà Nội có mưa đặc biệt lớn.

Do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 7/10, lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục lên. Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo ngập lụt diện rộng tại các Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở bờ sông, đê sông, nguy cơ lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Tác giả: Thảo Liên

Nguồn tin: znews.vn