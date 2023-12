Thiếu tướng Trần Thắng Phúc được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh Bình Phước

Toàn cảnh đại hội thành lập Hội Cựu CAND tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2028. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước)

Dự đại hội có Trung tướng Nguyễn Thành Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Cựu CAND Việt Nam; Thiếu tướng Võ Hùng Minh - Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an; ông Trần Văn Mi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước; Đại tá Bùi Xuân Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước.

Ngoài ra, đại hội còn vinh dự được đón tiếp các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và 54 đại biểu đại diện cho 347 cán bộ công an hưu trí trên địa bàn toàn tỉnh đến tham dự.

Được biết, Hội Cựu CAND tỉnh Bình Phước tiền thân là Câu lạc bộ Công an hưu trí tỉnh được thành lập theo Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 21/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại đại hội đã bầu ra 25 ủy viên vào Ban Chấp hành hội, 7 ủy viên Ban Thường vụ. Thiếu tướng Trần Thắng Phúc - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu CAND Việt Nam, nguyên Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Trần Văn Mi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước trao quyết định thành lập Hội Cựu CAND tỉnh. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước)

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Văn Mi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước gửi lời chúc mừng sự ra đời ủa Hội Cựu CAND tỉnh. Song, ông cũng mong muốn hội khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động để nhanh chóng đi vào hoạt động để tổ chức ngày càng mở rộng, phát triển hơn.

Trong chương trình đại hội lần này, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết và thống nhất thông qua phương hướng hoạt động của hội nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tác giả: Hà Thu - Nam Hà

Nguồn tin: phapluatplus.vn