Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Kỳ Sơn

Cùng dự có các đồng chí: Vi Hoè, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Viết Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện Lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh; Lãnh đạo Huyện ủy; UBND, UBMTTQ huyện, Công an huyện cùng đông đảo Nhân dân bản Ta Đo, xã Mường Típ.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của Ngày hội, các đại biểu và Nhân dân bản Ta Đo, xã Mường Típ đã ôn lại lịch sử 94 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam. Đồng thời, đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và phát động các phong trào thi đua trên địa bàn.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Ta Đo, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn

Bản Ta Đo, xã Mường Típ là một bản Biên giới tiếp giáp với nước bạn (Lào), cách thị trấn Mường Xén 19 km. Bản có 02 hệ dân tộc là Khơ Mú và Thái cùng sinh sống với 135 hộ, 716 khẩu. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, sự tập hợp của Ban công tác Mặt trận, cán bộ, Nhân dân trong bản đã đoàn kết, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Đời sống của Nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Phong trào thi đua sản xuất làm kinh tế để xóa đói, giảm nghèo được thực hiện bằng nhiều hình thức chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được áp dụng, đồng thời giữ gìn và nhân rộng thêm các loại cây có giá trị cao để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Các phong trào văn hóa - văn nghệ được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia; việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện theo nếp sống văn hóa, văn minh; 100% các em học sinh trong độ tuổi được đến trường. An ninh chính trị được giữ vững, các vụ việc mâu thuẫn trong gia đình, làng bản, được hòa giải, làm cho tình đoàn kết trong cộng đồng không ngừng được thắt chặt và gắn bó. Tình hình phát sinh các tệ nạn xã hội, như lừa đảo buôn bán phụ nữ, trẻ em, buôn bán, vận chuyển ma túy không có trường hợp nào xảy ra trong năm 2024. Cộng đồng Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt các nội dung như luật đất đai, luật phòng chống các tệ nạn xã hội, luật bảo vệ rừng, luật giao thông đường bộ, luật hôn nhân và gia đình. vv...

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Ngày hội

Phát biểu chung vui cùng cán bộ và Nhân dân bản Ta Đo, xã Mường Típ, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ vui mừng, phấn khởi với những kết quả đạt được trên nhiều lĩnh vực của cán bộ và Nhân dân bản Ta Đo, xã Mường Típ. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh mong muốn cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Mường Típ nói chung, bản Ta Đo nói riêng phát huy kết quả đạt được, tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế và thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”. Riêng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Kỳ Sơn giải quyết các vấn đề liên quan tới di cư tự do; tội phạm mua bán người; đồng thời phát huy tốt vai trò phối hợp của lực lượng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở. Song song với đó, quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đến đông đảo đảng viên, Nhân dân; đoàn kết, thống nhất trong hành động, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội đã đề ra.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, là “cầu nối” tin cậy giữa Nhân dân với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp để thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, không ai bị bỏ lại phía sau.

Nhân dịp này, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao tặng 11 suất quà gồm tiền và hiện vật tới chính quyền và Nhân dân bản Ta Đo.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh trao quà tới các cá nhân, tập thể tại xã Mường Típ

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng tặng riêng 30 suất quà tới bà con Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn xã Mường Típ; 04 suất quà tới cấp ủy, chính quyền xã, bản và 02 trường học trên địa bàn xã; 01 bộ máy vi tính tới Công an xã Mường Típ với tổng số tiền gần 60 triệu đồng.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng quà tới Công an xã Mường Típ

Dịp này, Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn cũng trao tặng các phần quà tặng các hộ dân xã Mường Típ có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh thăm, làm việc tại Công an huyện Kỳ Sơn và tặng quà đồng chí Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT cơ sở bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ

Cũng trong chương trình công tác tại huyện Kỳ Sơn, cùng ngày đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã thăm và làm việc với Công an huyện Kỳ Sơn.

