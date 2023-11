Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thanh Hóa

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư thôn Chợ Rủn. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vui mừng khi chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Chợ Rủn và nhấn mạnh, đây là mảnh đất có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, được xem là một biểu tượng của làng Việt cổ, với nhiều sản phẩm văn hóa vật thể, phi vật thể nổi tiếng như Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Ngũ trò Viên Khê (dân ca Đông Anh), Di tích Đền thờ Tể tướng Lê Hy, cụm di tích 9 chùa Viên Khê, đền thờ Nguyễn Mộng Tuân. Đây còn là mảnh đất “địa linh nhân kiệt”, nơi sinh ra, nuôi dưỡng nhiều bậc anh hùng, hào kiệt, chí sĩ, văn nhân nổi tiếng làm rạng danh cho quê hương, xứ sở như: Lê Hy, Nguyễn Mộng Tuân, cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Anh hùng lực lượng vũ trang Lưu Huy Chao…

Phó Thủ tướng đánh giá cao những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa nói chung, thôn Chợ Rủn, xã Đông Khê nói riêng. Phó Thủ tướng khẳng định, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực ra sức thi đua vượt mọi khó khăn, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp.

Phó Thủ tướng mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng toàn thể bà con khu dân cư thôn Chợ Rủn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, gắn bó, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa. Mỗi cá nhân, mỗi gia đình nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, nỗ lực phấn đấu góp sức cùng nhân dân cả nước xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, dân chủ, văn minh.

Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, khích lệ, động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu, tạo đà thi đua mới; tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực để chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt... Qua đó xây dựng thôn Chợ Rủn và nhiều thôn khác của xã Đông Khê trở thành những vùng quê đáng sống, là nơi ai đi xa cũng nhớ về, ai đã đến một lần cũng muốn quay lại và trên hết là để chính người dân được thụ hưởng.

Là một khu dân cư có bề dày về truyền thống cách mạng, có nhiều thế hệ đảng viên, nhân dân đã cống hiến, hy sinh, trải nghiệm và hun đúc được nhiều kinh nghiệm trong công tác, nhân dân thôn Chợ Rủn đoàn kết, giữ vững thuần phong mỹ tục, tình làng nghĩa xóm, anh em dòng họ gắn bó lâu đời, cần cù trong lao động sản xuất.

Với sự đồng thuận tích cực hưởng ứng của nhân dân, năm 2020 thôn Chợ Rủn được công nhận là thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, năm 2022 được công nhận là thôn thông minh.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, năm 2023, Ban công tác Mặt trận thôn đã vận động nhân dân hiến 1.860 m2 đất mở rộng đường giao thông nông thôn; đóng góp ngày công, kinh phí xây dựng gần 2.000m tường rào thoáng đồng bộ; lắp đặt 115 camera an ninh... Thôn có 160/198 hộ khá, giàu; 3 hộ cận nghèo và không có hộ nghèo. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 78 triệu đồng/người/năm.

Bên cạnh đó, thôn Chợ Rủn đã thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ theo đúng quy định và phong tục tập quán; công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng được thường xuyên chú trọng; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nhân dân tham gia tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững…

Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã tặng quà cho khu dân cư thôn Chợ Rủn; tặng 15 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo trong thôn và xã Đông Khê. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và huyện Đông Sơn tặng quà cho khu dân cư và các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn của huyện Đông Sơn.

