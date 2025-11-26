Thiếu nữ cầu cứu bác sĩ vì món quà 20/10 của bạn trai

Món quà 20/10 và những dấu hiệu bất thường sau ba tuần

Nhân dịp 20/10, N.T.H., 23 tuổi, sống tại Hà Nội, được bạn trai tặng một bộ mỹ phẩm gồm serum làm sáng da và kem dưỡng ban đêm. Hộp quà được gói cẩn thận, bao bì in toàn tiếng nước ngoài.

"Hộp quà được đóng gói cẩn thận, nhìn rất ‘xịn’ nên tôi rất an tâm. Hôm đó về, tôi mở ra dùng luôn, nghĩ đơn giản là quà người yêu tặng thì chắc là đồ tốt," H. chia sẻ.

Những ngày đầu, sau khi thoa serum và kem, H. chỉ thấy da hơi căng và rát nhẹ. Cô cho rằng đây là cảm giác bình thường khi dùng sản phẩm có tác dụng "tẩy da chết" hoặc "làm sáng". Khoảng hai tuần sau, vùng da hai bên má bắt đầu đỏ hơn, dễ kích ứng khi ra nắng hoặc ngồi gần bếp. Thỉnh thoảng có cảm giác châm chích nhẹ, nhưng H. vẫn cố dùng tiếp vì để ý thấy da trắng nhanh, bề mặt bóng hơn.

Đến tuần thứ ba, các mảng đỏ bắt đầu lan rộng lên trán, vùng mũi và cằm. Da khô, dễ bong, nhất là khi rửa mặt hoặc dùng khăn lau. Tối 17/11, H. thấy mặt nóng ran, đỏ rõ rệt, đặc biệt là hai bên má.

"Lúc đó tôi mới thực sự hoang mang, vì chỉ cần soi gương là thấy mặt không còn đều màu như trước, nhiều vùng đỏ hơn phần da xung quanh," cô kể.

Lo lắng, H. quyết định đi khám và kiểm tra lại toàn bộ sản phẩm mình đang dùng.

Thăm khám cho bệnh nhân, ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội Da liễu Việt Nam, cho biết da H. có biểu hiện của viêm da tiếp xúc dị ứng (tình trạng da phản ứng sưng đỏ, rát bỏng khi gặp chất lạ, và dùng trong thời gian dài), do sử dụng sản phẩm không phù hợp, nhiều khả năng là mỹ phẩm giả hoặc mỹ phẩm trôi nổi không được kiểm soát chất lượng.

"Bao bì sản phẩm không có tem kiểm định, không có nhãn phụ tiếng Việt, không thể hiện rõ đơn vị nhập khẩu hay phân phối chính thức. Mẫu mã lại khá giống nhiều dòng mỹ phẩm trôi nổi đang bán trên mạng. Khi xem kết cấu và mùi sản phẩm, chúng tôi nghi ngờ có thể đã bị trộn thêm các hoạt chất mạnh," bác sĩ Thành nhận định.

Vùng da tổn thương của bệnh nhân chủ yếu ở má và trán, thể hiện rõ tình trạng hàng rào bảo vệ da bị phá vỡ, với các dấu hiệu: Xuất hiện nhiều mảng đỏ, ranh giới không đều. Da khô, dễ bong vảy nhẹ. Cảm giác châm chích, nóng rát khi tiếp xúc nắng, gió hoặc sau khi rửa mặt (do da mất khả năng bảo vệ).

"Điều đáng tiếc là bệnh nhân vẫn cố dùng thêm nhiều ngày sau khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, vì nghĩ đó là tác dụng phụ tạm thời trước khi da đẹp hơn," chuyên gia này nói.

Sau khi đánh giá mức độ tổn thương, bác sĩ chỉ định cho H. sử dụng thuốc giảm viêm, thuốc kháng dị ứng đường uống, kết hợp kem phục hồi hàng rào bảo vệ da (các loại kem giúp tái tạo lại lớp màng ẩm tự nhiên của da) và hướng dẫn thay đổi thói quen chăm sóc da trong thời gian điều trị. Bệnh nhân được tư vấn ngừng hoàn toàn bộ sản phẩm đang dùng và mang đến để bác sĩ lưu lại thông tin, phục vụ việc cảnh báo.

Theo BS Nguyễn Tiến Thành, không ít sản phẩm giả hoặc sản phẩm trôi nổi trên thị trường hiện nay bị trộn thêm corticoid hoặc các chất tẩy trắng mạnh. Đặc điểm chung của các sản phẩm này là: Làm trắng da rất nhanh trong thời gian đầu. Bề mặt da bóng, căng, khiến người dùng hiểu lầm là "da đẹp lên". Sau một thời gian, da bắt đầu đỏ, dễ kích ứng, nổi mụn li ti hoặc mụn viêm.

"Corticoid dùng bôi ngoài da nếu lạm dụng, đặc biệt khi dùng trên mặt, có thể gây mỏng da, giãn mạch, rối loạn sắc tố. Khi đó, da rất nhạy cảm và gần như 'phụ thuộc' vào sản phẩm. Ngừng đột ngột sẽ khiến tình trạng bùng phát nặng hơn," bác sĩ phân tích.

Không chỉ corticoid, một số mỹ phẩm giả còn có thể chứa kim loại nặng, chất bảo quản nồng độ cao hoặc hương liệu không phù hợp. Những thành phần này khiến da dễ kích ứng, lâu dần có thể gây viêm mạn tính, thậm chí để lại thâm, sạm khó cải thiện.

Cách xử lý khi nghi bị kích ứng sau khi dùng mỹ phẩm

BS Nguyễn Tiến Thành khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau khi dùng sản phẩm mới, người dân cần:

Ngừng ngay sản phẩm nghi ngờ gây kích ứng.

Rửa mặt bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý, tránh chà xát mạnh.

Không tự ý bôi thêm kem trộn, thuốc bôi không có chỉ định, hoặc nghe theo các mẹo truyền miệng.

Đến khám bác sĩ da liễu khi vùng da đỏ lan rộng, kèm cảm giác ngứa rát kéo dài, da bong nhiều hoặc xuất hiện mụn nước.

"Việc xử lý đúng ngay từ đầu giúp rút ngắn thời gian điều trị, hạn chế nguy cơ để lại thâm, sạm hoặc sẹo. Nếu tiếp tục dùng sản phẩm gây kích ứng hoặc bôi thêm nhiều thứ khác để 'chữa cháy', da có thể tổn thương sâu hơn," bác sĩ nói.

