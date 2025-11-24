Hé lộ công ty đứng sau đường dây nhập lậu mỹ phẩm cho Mailisa

Vợ chồng Phan Thị Mai thu lời hàng nghìn tỷ đồng nhờ mỹ phẩm nhập từ Trung Quốc. Ảnh: FBNV.

Mới đây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án “Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, tạm giam đối với 8 đối tượng về tội “Buôn lậu”, quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự. Trong đó có bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh, chủ thẩm mỹ viện Mailisa.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy trong thời gian từ năm 2020 đến 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, 2 cá nhân này câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hong Kong) để được cấp CFS tại Hong Kong, tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hong Kong nhằm thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).

Đáng chú ý, toàn bộ sản phẩm từ kem dưỡng, kem trị nám, sữa rửa mặt, kem chống nắng, tẩy tế bào chết, dung dịch vệ sinh đến mặt nạ của Mailisa đều thuộc thương hiệu Doctor Magic.

Kênh nhập hàng cho hệ thống Mailisa

Thông tin giới thiệu trên website Mailisa cho thấy Doctor Magic là dòng mỹ phẩm được hệ thống này nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam. Việc nhập khẩu và đưa dòng sản phẩm này ra thị trường được thực hiện thông qua Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare - doanh nghiệp giữ vai trò cầu nối giữa các nhà sản xuất nước ngoài và thị trường tiêu dùng trong nước.

MK Skincare do ông Hoàng Kim Khánh (sinh năm 1985) - chồng bà Phan Thị Mai, chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa - thành lập từ năm 2017. Ngay từ khi ra đời, doanh nghiệp được đăng ký hoạt động trong loạt ngành nghề khá rộng, bao gồm bán buôn đồ dùng cho gia đình, sản xuất mỹ phẩm - xà phòng - chế phẩm vệ sinh, kinh doanh phụ tùng máy móc và bán lẻ hàng hóa chuyên doanh.

Các sản phẩm Doctor Magic của Mailisa được nhập từ Trung Quốc. Ảnh: Mailisa.

Dù phạm vi ngành nghề trải dài, quy mô vốn điều lệ của công ty vẫn giữ nguyên ở mức 10 tỷ đồng suốt 8 năm qua. Hiện ông Hoàng Kim Khánh đồng thời là chủ sở hữu, Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật.

Theo dữ liệu từ hệ thống của Cục Quản lý Dược, MK Skincare có 162 sản phẩm được cấp số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm. Trong đó, 32 sản phẩm mang thương hiệu Doctor Magic được cấp phép trong giai đoạn 2018-2019, thời điểm hệ thống Mailisa bắt đầu mở rộng mạnh mảng kinh doanh mỹ phẩm bán kèm dịch vụ.

TS Tạ Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục Quản lý Dược, cho biết từ năm 2020 đến nay, doanh nghiệp này đã nộp hồ sơ công bố cho 100 sản phẩm nhập khẩu, hiện vẫn còn 81 sản phẩm đang còn hiệu lực.

Đối tác của Mailisa

Trong khi MK Skincare là đơn vị nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam, doanh nghiệp chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm Doctor Magic theo hồ sơ công bố lại là HongKong Maika Beauty Biotechnology Limited, đặt trụ sở tại Hong Kong. Đây là pháp nhân đứng tên chịu trách nhiệm khi sản phẩm lưu hành trên thị trường Việt Nam.

Ngoài ra, bao bì các sản phẩm Doctor Magic còn ghi rõ nhà sản xuất là Guangzhou YRM Biotechnology Ltd, có trụ sở tại Quảng Châu (Trung Quốc). Trên website, doanh nghiệp này tự mô tả là nhà sản xuất quy mô lớn, vận hành theo mô hình số hóa - tự động hóa, tích hợp từ R&D nguyên liệu, phát triển công thức cho đến sản xuất OEM/ODM. Cơ sở sản xuất được giới thiệu rộng 40.000 m2, cho phép vận hành cùng lúc nhiều dây chuyền với công suất lớn.

Phan Thị Mai và chồng là Hoàng Kim Khánh khai trương cơ sở ở Phú Quốc. Ảnh: FBNV.

Trong nhiều năm, Mailisa duy trì hoạt động nhập khẩu số lượng lớn mỹ phẩm từ nước ngoài để phục vụ hệ thống thẩm mỹ viện và mạng lưới bán hàng riêng. Các video đăng tải công khai cho thấy mỗi đợt hàng có khi lên đến hàng chục container, thường xuyên rơi vào tình trạng “về đến đâu hết đến đó” do khối lượng đơn đặt hàng từ khách quá lớn.

“Lần này về 4 container, tổng cộng 60.000 bộ”, bà Phan Thị Mai chia sẻ đầy phấn khởi trong một video đăng trên TikTok năm 2025. Sản phẩm bà Mai nhắc tới là Doctor Magic N3, dòng mỹ phẩm được quảng cáo có khả năng hỗ trợ giảm nám, tàn nhang, đồi mồi…

Bộ sản phẩm này được hệ thống bán với giá 2,3 triệu đồng/bộ. Tuy nhiên, theo bà Mai, vài chục nghìn bộ vẫn là con số “không đủ để chia”, bởi hệ thống đã ghi nhận hơn 100.000 số điện thoại của khách đăng ký chờ mua.

Về nguồn gốc, Mailisa nhất quán giới thiệu Doctor Magic là “hàng nhập khẩu”, “sản phẩm nước ngoài”, đồng thời nhấn mạnh quy mô nhập hàng lớn nhằm củng cố uy tín thương hiệu và mức độ tin tưởng của khách với chuỗi thẩm mỹ viện.

Tác giả: Minh Khánh

Nguồn tin: znews.vn