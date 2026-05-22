Tuyên án tử hình kẻ cướp tài sản, giết chủ cơ sở massage

Ngày 21/5, TAND tỉnh Đồng Tháp đã xét xử, tuyên án bị cáo Trần Nguyễn Hữu Thắng (SN 1998) tử hình về tội giết người, 10 năm về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Chí Linh (SN 2002, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long) 19 năm về tội giết người, 9 năm về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là 28 năm tù.

HĐXX nhận định Thắng là người khởi xướng, trực tiếp thực hiện hành vi giết người. Linh giữ vai trò giúp sức tích cực khi chở đi và tham gia khống chế nạn nhân.

Hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm tính mạng và tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự. HĐXX đã căn cứ tính chất, hành vi, mức độ phạm tội và tuyên hai bị cáo mức án trên.

Bị cáo Thắng và Linh tại tòa.

Theo cáo trạng, Thắng thấy anh N.H.M (SN 1995, ngụ xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp) là người chuyển giới) thường đăng hình ảnh có nhiều tiền, vàng nên chủ động kết bạn, làm quen qua mạng xã hội Facebook.

Cả hai thường xuyên liên lạc. Thắng biết anh M. có hoạt động massage kích dục (hoạt động tự phát) nên thuê xe ôm đến gặp. Thấy anh M. đeo nhiều vàng, Thắng nảy sinh ý định cướp tài sản và rủ Linh cùng tham gia.

Chiều 30/1/2025, Thắng nhờ Linh chở đến chỗ anh M. và cho biết đang bị chủ nợ thúc ép. Trên đường đi, Thắng còn yêu cầu Linh nhặt cục đá mang theo.

Cả hai đến nơi, được anh M. mời vào trong. Tại đây, Thắng hỏi mượn tiền anh M. nhưng không được đồng ý nên đã tấn công nạn nhân. Thắng đánh, bóp cổ, còn Linh hỗ trợ khống chế nạn nhân.

Sau khi phát hiện nạn nhân tử vong, Thắng lấy vàng, bạc, điện thoại cùng tiền mặt, tổng giá trị tài sản hơn 125 triệu đồng. Thắng đưa cho Linh 2 triệu đồng, còn số vàng đi bán để trả nợ và tiêu xài.

Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân