Thị trường bất động sản phân hoá mạnh, nhà đầu tư đang đổi chiến lược

Sự chuyển dịch của tư duy đầu tư bất động sản năm 2026

Thị trường bất động sản ghi nhận sự thay đổi rõ rệt trong tâm lý và hành vi của nhà đầu tư. Nếu như trước đây, vị trí trung tâm gần như là tiêu chí mang tính quyết định duy nhất, thì hiện nay khái niệm “tài sản lõi” đã được nhìn nhận toàn diện hơn, khi phải đồng thời hội tụ cả bốn yếu tố quan trọng: vị trí đẹp, hạ tầng đang phát triển, pháp lý minh bạch và khả năng tạo dòng tiền thực tế. Trong bối cảnh đó, những sản phẩm mang tính đầu cơ, phụ thuộc nhiều vào kỳ vọng tăng giá đang dần gặp khó khăn, nhường chỗ cho các tài sản có giá trị khai thác thực và khả năng vận hành bền vững.

Xu hướng đầu tư bất động sản hiện nay ưu tiên khả năng khai thác hiệu quả, tạo dòng tiền bền vững



Song song với sự thay đổi về tiêu chí lựa chọn, tư duy đầu tư cũng đang dịch chuyển mạnh mẽ. Nhà đầu tư không còn tham gia thị trường với mục tiêu ngắn hạn như “mua nhanh – bán nhanh – chốt lời nhanh”, mà trở nên thận trọng hơn trong chiến lược phân bổ vốn. Bất động sản đã trở thành một công cụ tài chính quan trọng, vừa có khả năng chống lạm phát, vừa tạo ra dòng thu nhập ổn định theo thời gian.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, Nghệ An đang nổi lên như một điểm sáng đáng chú ý khi liên tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế tích cực, đồng thời đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm. Sự mở rộng của các trục kết nối liên vùng cùng tốc độ đô thị hóa tại khu vực trung tâm đang tạo lực đẩy lớn cho thị trường bất động sản.

Xu hướng mới cũng đang định hình rõ rệt khi dòng tiền trở thành yếu tố trung tâm. Nhà đầu tư hiện nay không chỉ quan tâm đến tiềm năng tăng giá, mà quan trọng hơn là khả năng tạo ra thu nhập thực tế từ tài sản. Chính vì vậy, những dự án có khả năng khai thác cho thuê, đang trở thành lựa chọn ưu tiên.

Eurowindow Central Avenue: Khai thác bền vững, đầu tư sinh lời

Trong bối cảnh thị trường đang tái định hình theo hướng đề cao giá trị thực và khả năng khai thác bền vững, shophouse Eurowindow Central Avenue tại trung tâm (TP. Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An, nổi lên như một lựa chọn phù hợp. Sở hữu vị trí lõi trung tâm đô thị, nằm sát giao điểm giữa đại lộ Vinh - Cửa Lò và đại lộ Lê Nin, liền kề các trục đường lớn như Phạm Đình Toái, Lý Tự Trọng và Chu Trạc. Dự án có lợi thế về hạ tầng kết nối, thuận lợi giao thương tới các vùng kinh tế trọng điểm khi tọa lạc tại quỹ đất hiếm hoi còn sót lại ở trung tâm.

Shophouse Eurowindow Central Avenue có khả năng sinh lời kép từ kinh doanh và đầu tư dài hạn



Đặc biệt, dòng sản phẩm shophouse Eurowindow Central Avenue có mặt tiền rộng từ 6–8m, phù hợp vừa ở vừa kinh doanh, cho thuê. Shophouse có thể kinh doanh nhiều mô hình đa dạng từ bán lẻ, F&B đến dịch vụ spa, giáo dục, tạo nên một địa chỉ mua sắm, ẩm thực sôi động, hấp dẫn. Thêm vào đó, tại khu vực trung tâm (TP. Vinh), nơi tập trung đông dân cư, hệ thống cơ quan hành chính, trường học và các tiện ích trọng điểm, nhu cầu tiêu dùng và dịch vụ luôn duy trì ở mức cao và ổn định. Đây chính là nền tảng thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh thương mại phát triển bền vững, đồng thời mang lại dòng tiền khai thác ổn định cho chủ sở hữu.

Bên cạnh khả năng khai thác dòng tiền ổn định từ hoạt động kinh doanh hoặc cho thuê, các chủ sở hữu shophouse tại Eurowindow Central Avenue còn nắm giữ lợi thế gia tăng giá trị bền vững theo thời gian. Khi hạ tầng khu vực lõi trung tâm ngày càng được đầu tư đồng bộ và hoàn thiện, sản phẩm không chỉ mang ý nghĩa đầu tư sinh lời mà còn trở thành một tài sản tích lũy có giá trị truyền đời cho thế hệ tương lai.

Ngoài ra, Eurowindow Central Avenue còn được phát triển theo mô hình khu đô thị xanh sở hữu cảnh quan xanh, công trình xanh, vận hành xanh. Theo nhận định của các chuyên gia, các khu đô thị xanh có xu hướng gia tăng giá trị bền vững theo thời gian, bất chấp biến động của thị trường. Xu hướng này đến từ việc giới thượng lưu ngày càng ưu tiên lựa chọn không gian sống xanh, bền vững gần gũi thiên nhiên và có lợi cho sức khỏe.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn phân hóa mạnh, dòng tiền không còn chạy theo xu hướng ngắn hạn mà dần tìm đến những giá trị thực, Eurowindow Central Avenue trở thành lời giải cho bài toán đầu tư thế hệ mới – nơi hội tụ giữa vị trí lõi trung tâm, khả năng tạo dòng tiền ổn định và tiềm năng gia tăng giá trị theo thời gian.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn