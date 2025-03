Thí sinh đạt IELTS từ 5.5 trở lên có thể xét tuyển vào các trường công an

Thiếu tá Triệu Thành Đạt, chuyên viên chính Cục Đào tạo (Bộ Công an) cho biết, năm nay, các trường công an tuyển sinh theo ba phương thức: Tuyển thẳng (với học sinh giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, học sinh trong đội tuyển thi olympic quốc tế); Xét kết hợp điểm bài thi đánh giá và chứng chỉ ngoại ngữ; Xét kết hợp điểm bài thi đánh giá và điểm thi tốt nghiệp THPT.

Thiếu tá Triệu Thành Đạt thông tin về tuyển sinh các trường công an năm nay tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh do Bộ GDĐT tổ chức. Ảnh: Nam Trần.

Điểm mới so với năm ngoái là khối trường công an xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với bài thi đánh giá thay vì điểm học bạ.

Với hai phương thức xét tuyển kết hợp, Bộ Công an thực hiện quy đổi điểm trúng tuyển theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không chia chỉ tiêu theo từng phương thức.

Dự kiến, thí sinh có IELTS tương đương 5.5 trở lên có thể tham gia xét tuyển kết hợp. Năm ngoái, mức yêu cầu là IELTS 7.5 với nhóm thí sinh xét tuyển sớm.

Ngoài ra, Bộ Công dự kiến mở rộng các tổ hợp đối với thí sinh đăng ký phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Theo Thiếu tá Triệu Thành Đạt, những điều chỉnh này nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Công an về nâng cao chất lượng nguồn tuyển, đảm bảo sinh viên ra trường thông thạo ngoại ngữ.

Thiếu tá Triệu Thành Đạt lưu ý, do hiện nay chỉ còn công an cấp phường/xã và cấp tỉnh nên Bộ Công an đã có hướng dẫn để công an cấp xã tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển vào trường công an của thí sinh.

Thí sinh đăng ký nộp hồ sơ tại công an phường/xã trước ngày 15/4 và hoàn thiện hồ sơ, đáp ứng các yêu cầu sơ tuyển theo hướng dẫn của cán bộ công an phường/xã.

Về bài thi đánh giá của Bộ Công an năm nay, ông Đạt cho hay có một số điều chỉnh để phù hợp với học sinh học chương trình giáo dục phổ thông 2018, sẽ có 4 mã bài, tăng 2 mã bài so với năm 2024.

Tác giả: Nguyễn Hoài

Nguồn tin: daidoanket.vn