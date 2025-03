Thay đổi cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập: Thí sinh cần làm gì để thích ứng?

Thay vào đó, điểm xét tuyển sẽ là tổng điểm bài thi của 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, trong đó, điểm bài thi của tất cả các môn đều tính theo thang điểm 10. Các chuyên gia lưu ý thí sinh cần nắm vững quy định này để có cách thức ôn thi, đăng ký nguyện vọng xét tuyển phù hợp nhằm tăng cơ hội trúng tuyển. Em Nguyễn Bảo Châu, học sinh lớp 9 Trường THCS Định Công (Hà Nội) cho biết: “Sau khi Hà Nội công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 năm học 2025-2026 là Ngoại ngữ, bản thân em và các bạn trong lớp đều thở phào nhẹ nhõm vì kế hoạch ôn tập từ đầu năm của chúng em không bị xáo trộn khi trong nhiều năm nay, Hà Nội luôn duy trì ổn định 3 môn thi này trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10”. Tuy vậy, Châu cũng chia sẻ rằng, điều khiến em cảm thấy lo lắng là từ năm học 2025-2026, điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập sẽ không nhân đôi hệ số 2 môn Toán và Ngữ văn như trước mà sẽ tính theo tổng điểm của cả 3 môn. Điều này đòi hỏi học sinh phải học đều cả 3 môn, không được thiên lệch bất kỳ môn học nào nếu không sẽ rất dễ rơi vào nguy cơ trượt lớp 10 THPT công lập.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8/6. Ảnh minh họa.

Em Trịnh Hoàng Bách, học sinh Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) cũng chia sẻ: “Trong 3 môn thi vào lớp 10, em học tốt nhất là môn Toán. Nếu như trước đây, môn Toán được nhân hệ số 2 em sẽ có nhiều lợi thế hơn trong xét tuyển nhưng với quy định mới này, lợi thế đó sẽ không còn. Để ứng phó với quy định mới, thay vì tập trung nhiều vào môn học thế mạnh, giờ đây em phải phân chia thời gian phù hợp cho cả 3 môn thi bởi chỉ cần 1 trong 3 môn điểm thấp, cơ hội trúng tuyển của em sẽ giảm”.

Nhiều giáo viên cũng cho rằng, việc điều chỉnh cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập từ năm học 2025-2026 nhằm hướng tới việc không còn phân biệt môn chính và môn phụ, khuyến khích học sinh phải học đều tất cả các môn có tính điểm số nhằm đảm bảo kiến thức toàn diện ở bậc THCS. Tuy nhiên, trong bối cảnh trình độ Tiếng Anh của học sinh trên địa bàn thành phố hiện đang có sự chênh lệch giữa các trường, nhất là giữa khu vực nội thành và ngoại thành, đây sẽ là áp lực không nhỏ đối với những học sinh còn hạn chế về trình độ ngoại ngữ.

Chia sẻ thêm với PV Báo CAND, ông Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh (Hà Nội) cho biết: Việc không nhân đôi hệ số 2 môn Ngữ văn và Toán trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 từ năm học 2025-2026 là hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của chương trình GDPT mới ban hành năm 2018. Lý do là trong chương trình GDPT mới, các môn học đều quan trọng như nhau, bình đẳng và không có môn chính, môn phụ theo quan điểm truyền thống trước đây, hướng đến việc phát triển năng lực toàn diện cho học sinh ở bậc THCS.

“Trước đây, việc nhân hệ số 2 môn Ngữ văn và Toán trong xét tuyển là áp dụng theo chương trình GDPT năm 2006. Tuy nhiên, năm học 2025-2026 là năm đầu tiên thi vào lớp 10 theo chương trình GDPT mới nên việc điều chỉnh, áp dụng cách tính điểm xét tuyển mới là hợp lý, bám sát chương trình, phù hợp với thực tiễn”, ông Cường nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Cao Cường cũng cho rằng, kế hoạch ôn tập cho học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 đã được các nhà trường THCS xây dựng ngay từ đầu năm học. Đến thời điểm này, sau khi Hà Nội công bố môn thi thứ ba vào lớp 10, các em cũng yên tâm hơn và “tăng tốc” hơn cho việc ôn thi.

“Năm nay, học sinh có lợi thế về môn Tiếng Anh sẽ chiếm ưu thế hơn, có nhiều cơ hội hơn so với 2 môn Toán và Ngữ văn do cả 2 môn thi này đều khó đạt điểm tuyệt đối. Để tăng cơ hội trúng tuyển, các em cần tận dụng cả 3 nguyện vọng đăng ký xét tuyển được phân chia theo khu vực tuyển sinh. Đồng thời, phân bổ cả 3 nguyện vọng xét tuyển thành 3 nhóm có điểm chuẩn khác nhau từ cao đến thấp, trong đó khoảng cách giữa các nguyện vọng xét tuyển phải chênh nhau trong khoảng 3 điểm nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất các rủi ro”, ông Cường cho hay.

Ông Lưu Văn Thông, Hiệu trưởng Trường THCS Dịch Vọng (Hà Nội) cũng khuyên thí sinh cần căn cứ vào điểm chuẩn các năm có thể tính được điểm trung bình mỗi môn thi vào trường mình muốn đăng ký nguyện vọng là bao nhiêu. Từ đó, soi chiếu lại trong quá trình ôn tập, các bài kiểm tra, các bài thi thử của học sinh đạt được đến mức nào. Ví dụ điểm trung bình trong các bài kiểm tra, thi thử chỉ đạt 6-7 thì nên đăng ký vào nhóm trường có điểm chuẩn tương tự; không nên đăng ký vào nhóm trường có điểm chuẩn 8-9 điểm.

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lí thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, giống như những năm trước, học sinh lớp 9 của Hà Nội năm nay có 3 nguyện vọng vào lớp 10 công lập. Trong đó nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 phải thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định. Nguyện vọng 3, thí sinh được đăng kí vào một khu vực tuyển sinh bất kì thuộc 12 khu vực tuyển sinh tại Hà Nội.

Cũng theo ông Bình, với công thức tính điểm xét tuyển vào lớp 10 từ năm học 2025-2026 là không nhân hệ số với 2 môn Toán và Ngữ văn, điểm chuẩn có thể sẽ hạ so với các năm trước nhưng không có nghĩa đề thi khó hơn hay kết quả thi sẽ giảm mà chỉ do thay đổi cách tính điểm. Do đó, khi đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần cân nhắc kỹ trong việc sắp xếp thứ tự nguyện vọng, đặc biệt là không đăng kí nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 vào các trường có sức hút tương tự nhau thể hiện ở số lượng đăng kí, điểm chuẩn những năm gần đây để tránh rủi ro.

