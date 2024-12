Thêm một máy bay hãng Jeju Air gặp sự cố càng đáp, buộc hạ cánh khẩn cấp

Chuyến bay mang số hiệu 7C101 của hãng hàng không Jeju Air, khởi hành từ sân bay quốc tế Gimpo đến Jeju lúc 6h37 ngày 30/12, đã phát hiện ra sự cố với bộ phận càng đáp ngay sau khi cất cánh.

Phi hành đoàn đã thông báo cho 161 hành khách trên chuyến bay về lỗi cơ học do sự cố càng đáp, sau đó đã đưa máy bay trở lại sân bay Gimpo vào lúc 7h25.

Jeju Air sau đó đưa hành khách lên máy bay khác và tiếp tục hành trình.

"Quay lại sân bay là biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn bay. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện đối với hành khách", một quan chức Jeju Air cho hay.

Càng đáp là thiết bị thiết yếu liên quan trực tiếp đến an toàn bay, đảm bảo việc cất và hạ cánh máy bay an toàn, đồng thời giảm thiểu tác động trong quá trình hạ cánh khẩn cấp.

Máy bay gặp sự cố là chiếc Boeing 737-800, cùng loại với phi cơ Jeju Air lao khỏi đường băng ở sân bay Muan khiến 179 người chết trước đó một ngày.

Hình ảnh chuyến bay 7C2216 của Hãng hàng không Jeju Air thời điểm trượt bằng bùng trên đường băng sân bay quốc tế Muan hôm 29/2. Ảnh: Reuters

Trong thảm kịch ngày 29/12, máy bay Jeju Air đâm phải chim và dường như gặp trục trặc với càng đáp, khiến tổ lái chọn phương án hạ cánh bằng bụng. Chiếc Boeing 737-800 trượt trên đường băng rồi đâm vào tường bê tông và bốc cháy dữ dội.

Hai nạn nhân may mắn sống sót đều là tiếp viên hàng không của Jeju Air. Họ được tìm thấy ở phần đuôi của máy bay, đây cũng là phần duy nhất của máy bay vẫn còn nguyên hình dáng, trong khi những phần còn lại bị thiêu rụi hoặc không thể nhận ra.

Sau thảm kịch ở Hàn Quốc, máy bay Boeing 737-800 của hãng Boeing trở thành một chủ đề được quan tâm.

Boeing 737-800 là một trong 4 biến thể chính của dòng 737 Next Generation bắt đầu vận hành từ năm 1997. Đây là phiên bản thế hệ thứ ba của dòng Boeing 737, một trong những máy bay phản lực phổ biến nhất thế giới.

Jeju Air là hãng hàng không giá rẻ của Hàn Quốc, khai thác nhiều chặng bay giữa nước này với Đông Nam Á, đội bay chủ yếu là phi cơ Boeing 737-800. Trước khi xảy ra tai nạn ngày 29/12, Jeju Air khai thác 41 máy bay các loại, trong đó 39 chiếc là Boeing 737-800.

Theo Cirium, gần 200 hãng hàng không sử dụng Boeing 737-800, bao gồm 5 hãng tại Hàn Quốc: Jeju Air, T'way Air, Jin Air, Eastar Jet và Korean Air. Máy bay này rất phổ biến ở châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ, và Boeing đã giao khoảng 5.000 chiếc cho khách hàng kể từ năm 1998.

"Máy bay này rất an toàn và có lịch sử an toàn tốt", ông Najmedin Meshkati, giáo sư ngành kỹ thuật tại Đại học Nam California, người đã nghiên cứu lịch sử an toàn của dòng Boeing 737, cho biết.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn