Thái Lan và Campuchia chuẩn bị họp bàn về biên giới, ưu tiên rà phá bom mìn

Thông tin được Trung tâm quản lý tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia công bố trong bối cảnh Nhóm quan sát tạm thời (IOT), gồm tùy viên quân sự các nước ASEAN, chuẩn bị tới khu vực biên giới để giám sát tình hình trên thực địa.

Phát biểu tại Nhà Chính phủ vào hôm nay (13/8), ông Surasant Kongsiri, người phát ngôn của Trung tâm quản lý tình hình biên giới Thái Lan – Campuchia, cho biết tình hình biên giới hiện ổn định và quân đội Thái Lan vẫn theo dõi sát mọi diễn biến tại khu vực.

Chuẩn Đô đốc Surasant Kongsiri, người phát ngôn của Trung tâm quản lý tình hình biên giới Thái Lan – Campuchia (Ảnh: The Nation).

Trong ngày mai (14/8), đoàn Tùy viên quân sự ASEAN do đại diện Malaysia dẫn đầu sẽ đến tỉnh Ubon Ratchathani và khu vực Quân khu 2 để khảo sát thực địa và đánh giá tác động đến cộng đồng địa phương. Báo cáo tình hình sẽ được công bố vào ngày hôm sau (15/8).

Một trong những mối quan tâm lớn của Thái Lan là số lượng bom mìn còn sót lại dọc biên giới. Bộ Ngoại giao Thái Lan hiện đang làm việc với Trung tâm Hành động Bom mìn Khu vực ASEAN (Armac) để tìm giải pháp cho tình hình hiện nay.

Thái Lan kỳ vọng Armac sẽ phối hợp với Trung tâm Hành động Bom mìn Thái Lan (TMAC) để đẩy nhanh tiến độ rà phá, đảm bảo an toàn cho người dân. Quân đội Thái Lan cũng đang điều chỉnh chiến lược tuần tra và thử nghiệm công nghệ mới để phát hiện bom mìn hiệu quả hơn.

Cuộc họp Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC) đầu tiên giữa Thái Lan và Campuchia sẽ diễn ra vào ngày 15/8 tại tỉnh Trat, do Bộ Chỉ huy Biên giới Chanthaburi – Trat chủ trì. Các cuộc họp tiếp theo giữa Quân khu 1 và Quân khu 2 với phía Campuchia sẽ được tổ chức trong tháng, với rà phá bom mìn là nội dung ưu tiên.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn