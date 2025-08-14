Hơn 100 người ở Gaza thiệt mạng trong 24 giờ, đàm phán ngừng bắn dự kiến nối lại tại Ai Cập

Binh sĩ Israel nhìn vào những tòa nhà bị phá hủy ở phía bắc Dải Gaza từ một điểm quan sát ở Israel. Ảnh Getty Images.

Theo hãng tin Al Jazeera, các đợt tấn công nhằm vào những người ở khu vực phân phối hàng cứu trợ tại Thành phố Gaza đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng trong ngày 13/8. Tại Bệnh viện Nasser ở nam Gaza, ít nhất 37 người tìm kiếm lương thực đã mất mạng do hỏa lực Israel, trong đó 16 người chết gần một điểm cứu trợ ở bắc Rafah. Cơ quan Cấp cứu và Cứu thương Gaza cho biết thêm 14 người khác chết và 113 người bị thương khi chờ nhận viện trợ ở khu vực phía bắc.

Cơ quan Y tế Gaza thông tin rằng họ ghi nhận thêm ít nhất 8 người, gồm ba trẻ em, đã chết vì đói và suy dinh dưỡng do phong tỏa, nâng tổng số người thiệt mạng vì nguyên nhân này từ tháng 10/2023 lên 235, trong đó có 106 trẻ em.

Ông Philippe Lazzarini, Tổng ủy viên Cơ quan Cứu trợ và Công trình Liên Hợp Quốc cho Người tị nạn Palestine (UNRWA), gọi đây là “những trường hợp mới nhất trong cuộc chiến chống lại trẻ em ở Gaza”. Ông nhấn mạnh, hơn 40.000 trẻ em đã chết hoặc bị thương do bom đạn, ít nhất 17.000 trẻ em mồ côi hoặc bị chia cắt, và một triệu trẻ em bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không được đến trường.

Các chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc hôm 13/8 cáo buộc quân đội Israel “cố ý phá hủy hệ thống y tế” ở Gaza, nhắm vào nhân viên y tế, bệnh viện và cắt nguồn cung cấp, nhằm “xóa sổ dịch vụ chăm sóc sức khỏe”.

Giữa lúc thương vong gia tăng, một phái đoàn Hamas dự kiến bắt đầu các cuộc thảo luận tại Ai Cập về thỏa thuận ngừng bắn. Các cuộc đàm phán gián tiếp trước đó tại Qatar đã thất bại vào cuối tháng 7. Quan chức Hamas Taher al-Nono cho biết mục tiêu của vòng đàm phán này là “chấm dứt chiến tranh, cung cấp viện trợ và giảm bớt đau khổ cho người dân Gaza”.

Theo một quan chức Palestine, Hamas sẵn sàng bàn giao quyền quản lý Gaza cho một ủy ban phi đảng phái, nhưng sẽ không giao nộp vũ khí trước khi một nhà nước Palestine được thành lập. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự cho đến khi Hamas “bị tiêu diệt”.

Tuần trước, nội các an ninh Israel đã thông qua kế hoạch kiểm soát Thành phố Gaza và cưỡng chế di dời hàng trăm nghìn người, bất chấp sự phản đối từ Liên Hợp Quốc và ngay trong nội bộ quân đội Israel. Ngày 13/8, Tổng tham mưu trưởng Eyal Zamir ký duyệt “khuôn khổ chính” cho chiến dịch, nhấn mạnh việc tăng cường huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và huy động lực lượng dự bị.

