Thể Công Viettel bị phạt trước thềm trận đấu với CLB CAHN ở Cúp Quốc gia 2025/2026

Theo lịch thi đấu vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/2026 sẽ khởi tranh từ ngày 15/11. Trận cầu nhận được sự quan tâm lớn nhất của người hâm mộ là cuộc so tài giữa CLB CAHN vs Thể Công Viettel diễn ra vào ngày 23/11.

Thể Công Viettel có màn so tài với CLB CAHN tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/2026. (Ảnh: Đức Cường)

Trước thềm trận đấu này, Thể Công Viettel đã nhận tin không vui khi phải chịu án phạt từ Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Theo đó, Thể Công Viettel bị phạt 2 triệu đồng do có 5 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu tại vòng loại Giải bóng đá Cúp Quốc gia giữa Thể Công Viettel và Hà Nội FC, ngày 14/9/2025 trên SVĐ Hàng Đẫy.

Ở trận đấu tới đây, màn so tài giữa CAHN vs Thể Công Viettel được coi là trận chung kết sớm bởi cả hai đều được giới chuyên môn nhận định là ứng viên cho chức vô địch. Hai đội bóng này cũng đang nằm trong nhóm đua vô địch ở sân chơi V-League.

Ở mùa giải 2025/2026, hai đội đã gặp nhau tại vòng 1 V-League 2025/2026 và hòa 1-1. Do đó, màn tái ngộ giữa CAHN vs Thể Công Viettel tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/2026 được dự đoán hấp dẫn.

Bên cạnh trận đấu giữa CAHN vs Thể Công Viettel, vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/2026 còn có các trận đấu khác đáng chú ý như Hải Phòng vs Ninh Bình, Nam Định vs Long An, Đồng Nai vs Hà Tĩnh, PVF CAND vs HAGL và Công an TP.HCM vs CLB TP.HCM.

